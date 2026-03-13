Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:12

Раскрыты последствия решения США смягчить санкции против нефти из России

NYT: смягчение санкций США против нефти из России усугубит раскол с Евросоюзом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решение американской администрации ослабить санкции на российскую нефть может усилить разногласия между Европой и США, передает The New York Times. По информации издания, в Европе с осторожностью отнеслись к решению США начать операцию против Ирана, что привело к негативным последствиям для рынка энергоносителей. Также в Брюсселе выступают против смягчения экономических санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что США исключили из санкций танкеры, перевозящие 19 млн баррелей российской нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов. Эти грузы находятся на 25 судах. Танкеры с нефтью Sokol находятся у Китая, а с Urals — в Аравийском море. Некоторые суда указывают Сингапур или Малайзию как возможные пункты назначения.

До этого спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что смягчение американских санкций против российских энергоресурсов приводит к увеличению числа стран, закупающих российскую нефть. Это заявление последовало в ответ на информацию о подготовке Минэнерго Таиланда к переговорам о покупке российской нефти.

США
Европа
Россия
санкции
