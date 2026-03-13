Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе

В Санкт-Петербурге женщина распылила перцовый газ в лицо пассажиру автобуса при конфликте с кондуктором из-за неоплаченного проезда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. В настоящее время ее разыскивают.

В автобусе произошел конфликт из-за неоплаты проезда между кондуктором и 47-летним пассажиром, который был со своей 31-летней спутницей. В результате конфликта за кондуктора заступился 39-летний пассажир, после чего «безбилетница» брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и с места происшествия скрылась, — сообщили в ведомстве.

Ее спутника удалось задержать. Пострадавший получил ожог глаз. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения на жителей Петропавловска-Камчатского. Конфликт, произошедший на почве спора за парковочное место, попал в поле зрения главы ведомства после публикаций в соцсетях.