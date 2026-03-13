В Новосибирской области продожается массовая ликвидация скота

Жители новосибирского села Новоключи обеспокоены массовой ликвидацией домашнего скота, которая проводится властями под предлогом борьбы с пастереллезом, сообщает Telegram-канала Readovka. По словам местных, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились не только коров и баранов, но и домашних собак.

Очевидцы говорят, что животные выглядели здоровыми, однако подтверждающих справок о наличии инфекции или результатов анализов им до сих пор не предоставили. Ситуация вызывает много вопросов у владельцев животных, особенно в свете того, что за утрату скота им предлагают компенсации, которые, по словам людей, едва ли покрывают реальные затраты на содержание животных.

Параллельно с этим в регионе наблюдается заметный скачок цен на говядину: стоимость вырезки в магазинах выросла до 1,3 тыс. рублей за килограмм, хотя еще в феврале мясо стоило значительно дешевле. Местные жители считают, что радикальные меры сыграли на руку крупным агрохолдингам. Как утверждает канал, аналогичные жалобы поступают и из других регионов, включая Удмуртию, Калмыкию, Башкортостан и ряд областей Сибири. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет — соответствующую проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее в Сибири зафиксирована масштабная вспышка пастереллеза среди крупного рогатого скота. Заболевание выявлено в нескольких регионах, что уже привело к запрету на ввоз мяса из России со стороны Казахстана.