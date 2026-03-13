Житель Саратова хранил наркотики в тайной комнате за шкафом

Житель Саратова хранил наркотики в тайной комнате за шкафом

У жителя Саратова в тайной комнате за шкафом нашли плантацию конопли, сообщает телеканал «Саратов 24». Во время обыска сотрудники полиции нашли 24 горшка с наркотическими растениями.

Сообщается, что в тайной комнате также обнаружили коробки с 1,3 килограммами наркотических средств. Полицейским также удалось выяснить, что 44-летний родственник фигуранта связан с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее жительница Красногвардейска получила условный срок за хранение наркотиков на своем участке. Общая масса запрещенного вещества составила более 283 граммов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.