13 марта 2026 в 14:25

Житель Саратова хранил наркотики в тайной комнате за шкафом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
У жителя Саратова в тайной комнате за шкафом нашли плантацию конопли, сообщает телеканал «Саратов 24». Во время обыска сотрудники полиции нашли 24 горшка с наркотическими растениями.

Сообщается, что в тайной комнате также обнаружили коробки с 1,3 килограммами наркотических средств. Полицейским также удалось выяснить, что 44-летний родственник фигуранта связан с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее жительница Красногвардейска получила условный срок за хранение наркотиков на своем участке. Общая масса запрещенного вещества составила более 283 граммов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Саратов
наркотики
хранение
полиция
