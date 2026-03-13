Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:45

Лига безопасного интернета «добралась» до Pharaoh из-за наркотиков

Рэпер Pharaoh оштрафован на 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

Рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин)
Рэперу Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) назначили административный штраф в размере 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Никулинский суд Москвы. Основанием для проверки послужило обращение представителей Лиги безопасного интернета. Сам Pharaoh на заседание не явился из-за гастролей.

Признать Голубина Глеба Геннадьевича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 80 тыс. рублей, — сказал судья.

До этого появилась информация, что три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стримингов из-за пропаганды наркотиков. Однако, по словам основателя группы Вадима Самойлова, это временная мера.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала предложение приравнять детскую песню «Сигма бой» к пропаганде нацизма, назвав это попыткой навязать политический ярлык. Парламентарий напомнила, что нацизм — это преступная идеология с миллионами жертв, и разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни двух девочек 11 и 12 лет — значит обесценивать историческую память.

