Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:49

В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»

В Госдуме не поддержали идею приравнять песню «Сигма бой» к нацизму

Певицы Светлана Чертищева и Мария Янковская (слева) выступают с песней «Сигма бой» Певицы Светлана Чертищева и Мария Янковская (слева) выступают с песней «Сигма бой» Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Предложение приравнять детскую песню «Сигма бой» к пропаганде нацизма — это попытка навязать политический ярлык, заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Так она отреагировала на выступление руководителя движения «Армия трезвости» Павла Болоянгова на круглом столе, передает ТАСС.

Пока весь мир подпевает песне «Сигма бой», у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах — это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России, — сказала Горячева.

Депутат напомнила, что нацизм — это преступная идеология с миллионами жертв, и разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни значит обесценивать историческую память. По ее словам, традиционные ценности предполагают любовь и уважение, а не желание объявить деструктивом все, что кому-то кажется неправильным.

Ранее исполнитель Гио Пика получил административный штраф за разжигание ненависти к полицейским. Сыктывкарский суд назначил музыканту 10 тыс. рублей за песню с оскорблениями в адрес сотрудников МВД, опубликованную в соцсетях.

песни
Госдума
запреты
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша решила значительно усилить армию
Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.