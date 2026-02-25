В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой» В Госдуме не поддержали идею приравнять песню «Сигма бой» к нацизму

Предложение приравнять детскую песню «Сигма бой» к пропаганде нацизма — это попытка навязать политический ярлык, заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Так она отреагировала на выступление руководителя движения «Армия трезвости» Павла Болоянгова на круглом столе, передает ТАСС.

Пока весь мир подпевает песне «Сигма бой», у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах — это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России, — сказала Горячева.

Депутат напомнила, что нацизм — это преступная идеология с миллионами жертв, и разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни значит обесценивать историческую память. По ее словам, традиционные ценности предполагают любовь и уважение, а не желание объявить деструктивом все, что кому-то кажется неправильным.

