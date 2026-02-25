Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 19:03

Новая объездная дорога появится под Петербургом

В Ленобласти утвердили появление дороги в обход Всеволожска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил задание на разработку проекта дороги «Обход Всеволожска», которая соединится со строящейся кольцевой автодорогой КАД-2, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На подготовку документации отведено два года.

Протяженность новой трассы составит примерно 5,5 км. Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский пояснил, что необходимость строительства объездной дороги вызвана высокой загруженностью центра Всеволожска — одного из крупнейших городов региона. Из-за интенсивного трафика там регулярно образуются заторы, в том числе вблизи жилых массивов, пояснил он.

Ранее стало известно, что в Левашово построят комплекс переработки отходов «Новоселки», где появится орнитологическая служба для отпугивания птиц от строящегося рядом аэропорта. Хищные птицы будут охранять воздушное пространство от чаек, которых привлекают объекты мусоропереработки.

Кроме того губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал продление коричневой линии метро до Сосновой Поляны. По его словам, строительство следующего участка с семью станциями, включая «Боровую» и «Броневую», уже ведется с использованием пяти проходческих щитов. Завершить работы планируется к 2030 году.

