06 февраля 2026 в 14:26

Названы приоритетные направления строительства метро в Петербурге

Беглов: в Петербурге продлят Красносельско-Калининскую линию метро

Пассажиры на станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга Пассажиры на станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
В Санкт-Петербурге продлят «коричневую» линию метро от станции «Юго-Западной» к Сосновой Поляне, заявил губернатор Александр Беглов. В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» он сообщил, что это приоритетное направление для города.

Сейчас на прокладке тоннелей петербургского метро работают сразу пять проходческих комплексов. Это сразу и очень существенно — увеличило темпы проходки. За три месяца — ноябрь, декабрь и январь — пятью щитами пройдено 1800 погонных метров, — заявил Беглов.

Он упомянул, что в прошлом году открылся стартовый участок Красносельско-Калининской линии метро с двумя станциями: «Путиловская» и «Юго-Западная». Сейчас идет работа над следующим этапом проекта, предусматривающим введение ещё семи станций. Среди них — станции второго участка шестого коридора метро («коричневый»), такие как «Боровая», «Заставская», «Броневая» и «Каретная». Протяженность нового отрезка составит примерно семь километров, завершение работ запланировано на 2030 год.

Ранее на сайте местной городской администрации Петербурга сообщили, что на строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена начался этап тестовой обкатки, сообщили Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной».

Александр Беглов
Санкт-Петербург
метро
строительство
