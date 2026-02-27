Задержан основатель издания Readovka Костылев: что известно, мошенничество

Основателя и бывшего главного редактора издания Readovka.news Алексея Костылева задержали по делу о мошенничестве, пишут СМИ. Что об этом известно, в чем обвиняют Костылева?

За что задержали Костылева

По информации источников в правоохранительных органах, Костылев был задержан 25 февраля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Издание Readovka.news подтвердило информацию о задержании бывшего главреда.

«В данный момент руководство холдинга „Ридовка“ оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела. <...> Важно отметить, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов», — отметила Readovka.news.

По данным РБК, претензии правоохранителей касаются проекта Костылева по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в Смоленской области. Речь идет о проекте в деревне Рухань в Ершичском районе (недалеко от границы с Белоруссией).

Изначально в этом районе планировалось создать этнографический курорт. Позже речь пошла о базе для проекта поддержки многодетных семей из российских деревень и переселенцев из стран бывшего СССР.

ТАСС уточняет, что сумма ущерба от противоправных действий Костылева — не менее 1 млн рублей. Другие детали дела не раскрываются.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тверском суде Москвы заявили, что следствие требует ареста Костылева.

«Суд зарегистрировал ходатайство следственных органов об избрании Костылеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Сообщается также, что Костылев не вышел с допроса на свободу, его задержали и препроводили в изолятор временного содержания.

Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Какие еще СМИ попадали в поле зрения правоохранителей

В июне 2025 года было возбуждено уголовное дело в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Его обвинили в даче взятки должностному лицу. Тогда же в екатеринбургской редакции URA.RU прошли обыски. Кроме того, обыски были дома у сотрудников. Следователей интересовали «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». Сообщалось, что в марте показания дал бывший сотрудник полиции, который продавал сотрудникам агентства криминальные сводки. Нескольких сотрудников URA.RU задержали, в том числе Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова.

В июле 2025-го силовики пришли с обысками в редакцию издания Baza и квартиру главреда издания Глеба Трифонова. Следственные действия были связаны с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.

СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера „Телеграм“», — описал Следственный комитет фабулу дела.

Читайте также:

Умер глава люберецкой ОПГ по прозвищу Не буди: что известно, убийства

Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины

Главу города задержали под Иркутском: катастрофа в Бодайбо, что за скандал