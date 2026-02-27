Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:53

Раскрыта судьба корги королевы Елизаветы II после ареста Эндрю

Корги королевы Елизаветы II выгуливает прислуга после ареста экс-принца Эндрю

Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Двух собак породы корги, которые принадлежали королеве Великобритании Елизавете II, теперь выгуливает прислуга поместья Сандрингем в графстве Норфолк, сообщает Daily Mail. Питомцы остались на попечении экс-принца Эндрю, которого задержали из-за связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

При этом, как пишет таблоид, родной брат короля Карла III не покидает пределы дома. Кроме того, теперь члену королевской семьи нельзя заниматься верховой ездой. По информации источника, даже продукты принцу Эндрю отныне доставляют на дом.

На этой неделе было замечено, как собак выгуливал по тропинке рядом с загонами для лошадей мужчина, который, как полагают, является членом службы безопасности Эндрю. Смешанную группу терьеров и корги выводят на прогулку дважды в день, в то время как 66-летний Эндрю остается дома, один и вне поля зрения, — говорится в публикации.

Ранее принц Уэльский Уильям признался, что еще не пришел в себя после ареста дяди. Журналисты поинтересовались на премии BAFTA, как он относится к киноленте «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“», однако член королевской семьи оказался не в настроении обсуждать искусство.

Принц Эндрю
корги
собаки
Елизавета II
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.