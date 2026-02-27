Раскрыта судьба корги королевы Елизаветы II после ареста Эндрю

Двух собак породы корги, которые принадлежали королеве Великобритании Елизавете II, теперь выгуливает прислуга поместья Сандрингем в графстве Норфолк, сообщает Daily Mail. Питомцы остались на попечении экс-принца Эндрю, которого задержали из-за связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

При этом, как пишет таблоид, родной брат короля Карла III не покидает пределы дома. Кроме того, теперь члену королевской семьи нельзя заниматься верховой ездой. По информации источника, даже продукты принцу Эндрю отныне доставляют на дом.

На этой неделе было замечено, как собак выгуливал по тропинке рядом с загонами для лошадей мужчина, который, как полагают, является членом службы безопасности Эндрю. Смешанную группу терьеров и корги выводят на прогулку дважды в день, в то время как 66-летний Эндрю остается дома, один и вне поля зрения, — говорится в публикации.

Ранее принц Уэльский Уильям признался, что еще не пришел в себя после ареста дяди. Журналисты поинтересовались на премии BAFTA, как он относится к киноленте «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“», однако член королевской семьи оказался не в настроении обсуждать искусство.