Изнасиловали и привязали к дереву: на Кубани ищут зоофила-садиста

В лесополосе под Краснодаром нашли убитую и изнасилованную собаку

Зоозащитники из Краснодарского края бьют тревогу: в одной из станиц был найден труп собаки. Предполагается, что животное было изнасиловано перед расправой. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Жестоко убитая

15 марта суку по кличке Алиса нашли убитой в лесополосе станицы Днепровской Тимашевского района. Ее туша была привязана к дереву в 300 метрах от частного сектора.

Волонтеры уже написали заявление в полицию и просят всех неравнодушных продолжать обращаться к правоохранителям по поводу этого жестокого убийства. В местном УМВД уже начали разбирательство.

«15 марта в дежурную часть ОМВД России по Тимашевскому району от местной жительницы поступило сообщение о том, что в станице Днепровской обнаружена жестоко убитая собака. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в полиции.

Собаку изнасиловали?

Зоозащитница Татьяна рассказывает в своем Telegram-канале, что смогла пристроить Алису из своего домашнего приюта в январе, но у новых хозяев она прожила всего лишь месяц.

«В январе 2026 года бездомная собака по кличке Алиса была пристроена в семью в станицу Днепровскую. Алиса была добрая, контактная, ласковая собака. Через месяц, 16 февраля, Алиса исчезла со двора частного дома. Алису искали всем краем. 15 марта Алису нашли жестоко убитой, предположительно изнасилованной, повешенной петлей за шею к дереву в станице Днепровской недалеко от частного сектора», — поделилась Татьяна.

В доказательство зоозащитница приложила видео и фото инцидента, в том числе фото кровоточащих половых органов животного.

«Кто-то слышал, как она плачет»

Сейчас Татьяна и волонтеры просят всех жителей района помочь в поимке преступника. Собаку нашли в ошейнике и с клипсой, указывающей на наличие прививок. Волонтеры уверены, что кто-то из местных жителей должен был слышать скулеж собаки.

«Алису удерживали! Я не успела буквально на сутки. Кто-то же видел и слышал, как она плачет. Готовлю информацию о вознаграждении», — написала Татьяна в своем канале.

