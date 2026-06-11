Матч миллиардеров: самые богатые футболисты на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу стартует уже сегодня, 11 июня, и пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на турнире выступят 48 национальных сборных, в состав которых войдут спортсмены-легенды. Кто является главными звездами ЧМ-2026 и сколько они зарабатывают — в материале NEWS.ru.

Криштиану Роналду

Для 41-летнего Криштиану Роналду ЧМ-2026 станет последним в карьере. Старше португальца на турнире будет только 43-летний шотландский вратарь Крейг Гордон. Это последний шанс Роналду стать чемпионом мира и догнать своего главного конкурента Лионеля Месси — аргентинец выиграл мундиаль в 2022 году.

Помогать Роналду будут звездные партнеры по команде. Полузащита сборной Португалии в лице Бруну Фернандеша, Витиньи, Жоау Невеша и Бернарду Силвы считается одной из сильнейших в мире, и на нее возложены большие надежды. Несмотря на солидный для спорта возраст, в этом сезоне Криштиану забил 28 голов в 30 матчах за саудовский «Аль-Наср» во всех турнирах.

Роналду не только самый высокооплачиваемый футболист, но и спортсмен с наибольшими доходами в мире. Это звание он удерживает четыре года подряд. По данным Forbes, за последние 12 месяцев 41-летний нападающий заработал $300 млн (21,5 млрд рублей). Его общее состояние оценивается в $1,2 млрд (86,1 млрд рублей).

Лионель Месси

Аргентина — действующий чемпион мира. Лидером сборной по-прежнему является 38-летний Лионель Месси. Уже три года аргентинец выступает в клубе MLS «Интер Майами». В этом сезоне он забил 12 голов во всех турнирах.

На футболиста не будет такого давления, как в Катаре: Месси уже всем все доказал и может поиграть в свое удовольствие. Аргентина входит в число команд, претендующих на победу в ЧМ-2026. Месси находится в списке миллиардеров по версии Forbes с состоянием $1,1 млрд (78,9 млрд рублей). За этот сезон 38-летний нападающий заработал $140 млн (10,5 млрд рублей).

Главная задача Месси и Роналду на чемпионате мира по футболу 2026 года — успокаивать молодых игроков, считает экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

«Опыт имеет большое значение, тем более на таких турнирах. Они могут влиять на игру команды в нужный момент: где-то мяч придержать, пенальти заработать, гол забить. Успокоить молодых. Они где-то слово скажут — их послушают. Понятно, что будет тяжело играть все 90 минут, тем более на такой жарище», — сказал Масалитин.

Килиан Мбаппе Фото: Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, затем довел сборную Франции до финала на ЧМ-2022. На его счету уже 12 голов на этом турнире. В этом сезоне 27-летний Мбаппе забил 40 голов за мадридский «Реал» во всех турнирах. Франция считается одним из главных фаворитов ЧМ-2026. Согласно данным Forbes, за год Мбаппе заработал $95 млн (6,8 млрд рублей).

Эрлинг Холанн

В последний раз сборная Норвегии участвовала в чемпионате мира в 1998 году. Сейчас главной звездой команды является нападающий Эрлинг Холанн. Форвард продолжает забивать огромное количество голов в Английской премьер-лиге: 27 в этом сезоне, а всего 38 во всех турнирах. По данным Forbes, за 12 месяцев 25-летний норвежец заработал $80 млн (5,7 млрд рублей).

Винисиус Жуниор

Бразилец провел неровный сезон за «Реал» — на его счету лишь 21 гол во всех турнирах. Болельщики явно ждали от форварда большего. Однако в сборной Бразилии Винисиус является одним из лидеров команды. По данным Forbes, за год бразилец заработал $60 млн (4,3 млрд рублей).

Мохамед Салах Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Мохамед Салах

После девяти сезонов, 257 голов и двух чемпионских титулов АПЛ с «Ливерпулем» Мохамед Салах ушел из клуба. Нападающий, которому 15 июня исполнится 34 года, договорился с красными о досрочном расторжении контракта на год раньше срока, что позволит ему этим летом перейти в новую команду в статусе свободного агента. Нынешний сезон стал худшим в карьере Салаха. Нападающий забил всего 12 мячей во всех турнирах за «Ливерпуль».

Салах является лидером сборной Египта, и для футболиста ЧМ-2026 с большой долей вероятности станет последним в карьере. По данным Forbes, за год футболист заработал $55 млн (3,9 млрд рублей).

Садио Мане

В январе Мане стал чемпионом Африки в составе сборной Сенегала. Однако спустя два месяца титул передали марокканцам. В финальном матче сенегальские игроки покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти в их ворота. Сборную наказали за нарушение регламента и присудили техническое поражение со счетом 0:3.

Прошлый чемпионат мира Мане пропустил из-за травмы колена. На предстоящем турнире Садио будет главной надеждой сборной. По данным Forbes, за год Мане заработал $54 млн (3,8 млрд рублей).

Джуд Беллингем

Наряду с Мбаппе и Винисиусом Беллингем входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира, выступающих за «Реал». Беллингем ярко сыграл на предыдущем ЧМ в Катаре. Однако главный тренер сборной Англии Томас Тухель перед турниром заявил, что полузащитнику нужно будет побороться за место в стартовом составе.

Нынешний сезон за «Реал» Беллингем провел не слишком удачно — всего восемь голов во всех турнирах. По данным Forbes, за год Джуд заработал $44 млн (3,1 млрд рублей).

Ламин Ямаль Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль пропустил концовку чемпионского сезона «Барселоны» в Ла Лиге из-за травмы подколенного сухожилия. Несмотря на повреждение, 18-летний полузащитник попал в национальную команду на ЧМ-2022. Согласно испанской газете AS, в первых двух матчах против Кабо-Верде и Саудовской Аравии Ямаль выйдет на замену, а затем будет получать больше игрового времени.

В 18 лет Ламин стал лидером «Барселоны» и яркой звездой мирового футбола. В этом сезоне Ямаль забил 22 гола во всех турнирах. По данным Forbes, за год юный вингер заработал $43 млн (3 млрд рублей). Помимо футбольной деятельности, Ямаль получил доход за съемки в рекламных кампаниях к ЧМ-2026.

Харри Кейн

Харри Кейн является лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю: 79 голов в 113 матчах. Многие специалисты считают его лучшим нападающим мира. В этом сезоне за «Баварию» он забил 60 голов во всех турнирах. Если сборная Англии победит на ЧМ-2026, то Кейн может стать обладателем «Золотого мяча». По данным Forbes, за год 32-летний форвард заработал $41 млн (2,9 млрд рублей).

Неймар

Неймар чудом попал на ЧМ-2026. В последние годы звездного нападающего преследовали травмы, поэтому сначала Карло Анчелотти не рассчитывал на 34-летнего футболиста. Последний матч за сборную Бразилии он провел в 2023 году.

Однако Анчелотти все-таки решил вызвать Неймара на турнир. Бразилец не смог сдержать слез. Неймар вряд ли получит много игрового времени, тем более он пропустил несколько товарищеских матчей из-за очередного повреждения. По данным Forbes, за год бразилец заработал $38 млн (2,7 млрд рублей).

Рафинья Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафинья

Рафинья является одним из ключевых футболистов «Барселоны». В сборной Бразилии он также получит много игрового времени. Концовку сезона Рафинья пропустил из-за травмы, но смог восстановиться к мундиалю. В составе «Барселоны» полузащитник забил 20 голов во всех турнирах.

Журнал Forbes оценивает годовой заработок Рафиньи в сумму около €21,7 млн (1,8 млрд рублей) в качестве базовой зарплаты и бонусов по текущему контракту. При этом его предполагаемое общее состояние с учетом спонсорских договоров составляет до €35 млн (2,9 млрд рублей).

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш помог «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов. Португалец побил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон — 21. Также на счету Бруну девять забитых мячей.

Фернандеш сыграет важную роль в сборной Португалии на ЧМ-2026. По данным Forbes, за год он заработал $15,6 млн (1,1 млрд рублей), с учетом премиальных его доход составил $20,9 млн (1,5 млрд рублей).

Мануэль Нойер

После домашнего чемпионата Европы — 2024 вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Однако голкипер Оливер Бауманн не убедил главного тренера Юлиана Нагельсманна. Несмотря на непростые отношения с 40-летним Нойером и его мышечные травмы по ходу сезона, специалист вызвал Мануэля в сборную. По слухам, на это решение повлияли футболисты сборной Германии, которые хотели видеть ветерана в команде.

По данным Forbes, за год Нойер заработал около $21 млн (1,5 млрд рублей). Для Мануэля ЧМ-2026 станет последним в карьере.

Лука Модрич Фото: Tiziano Ballabio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лука Модрич

Модрич мог пропустить чемпионат мира из-за перелома скулы в конце сезона, но успел восстановиться. Несколько матчей за «Милан» он провел в защитной маске. Во многом благодаря Модричу Хорватия попадала в призовые места на двух последних чемпионатах мира: в 2018 году на турнире в России сборная уступила в финале Франции (2:4), а в 2022-м подопечные Златко Далича заняли третье место.

Для Модрича ЧМ-2026 станет последним турниром в карьере. С большой долей вероятности после мундиаля он повесит бутсы на гвоздь. По данным Forbes, за год Модрич заработал $16,5 млн (1,1 млрд рублей).

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