Чемпионат мира по футболу — 2026: команды, фавориты, прогнозы, где смотреть

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сколько сборных сыграет на турнире, кто фавориты, какие команды впервые выступят на мундиале, где смотреть матчи — в материале NEWS.ru.
Сколько стран сыграет на ЧМ-2026
Впервые на чемпионате мира по футболу сыграют 48 стран. Команды разбиты на 12 квартетов.
Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Швейцария, Катар.
Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.
Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.
Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, ДР Конго.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Матчи ЧМ-2026 пройдут на 16 стадионах, 11 из которых находятся в США: «Метлайф Стэдиум» (Нью-Джерси), «Соу-Фай» и «Ливайс Стэдиум» (оба — Калифорния), «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (Арлингтон), «Хард Рок Стэдиум» (Флорида), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта), «Люмен Филд» (Сиэтл), «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон), «Джилетт Стэдиум» (Фоксборо), «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия), «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити).
В Мексике игры ЧМ-2026 состоятся на аренах «Ацтека» (Мехико), «Акрон» (Сапопан) и «Эстадио Бе-бе-ви-эй» (Гуадалупе).
Канада примет встречи мундиаля на стадионах «БМО Филд» (Торонто) и «Би-Си Плэйс» (Ванкувер).
Все игры ЧМ-2026 покажет телеканал «Матч ТВ». Первая встреча турнира между Мексикой и ЮАР состоится 11 июня в 22:00 мск.
Кого называют фаворитом ЧМ-2026
Главными фаворитами ЧМ-2026 называют Францию, Испанию, Португалию, Англию, Бразилию и Аргентину. Команда Дидье Дешама имеет самый глубокий состав — в нападении играют форвард «Реала» Килиан Мбаппе, фланговый полузащитник «Баварии» Майкл Олисе и двукратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.
Испания является действующим чемпионом Европы. Многие специалисты считают эту сборную лучшей по игре в футбол. Главный лидер испанцев — 18-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.
Португалия привезла звездный состав во главе с 41-летним Криштиану Роналду. Для нападающего это будет последний шанс стать чемпионом мира. Полузащита сборной Португалии в лице Бруну Фернандеша, Витиньи, Жоау Невеша и Бернарду Силвы считается одной из сильнейших в мире, и на нее возложены большие надежды.
Англия выигрывала чемпионат мира ровно 60 лет назад. Новые надежды связаны с немецким тренером Томасом Тухелем. Он не взял несколько известных футболистов, в частности полузащитника «Челси» Коула Палмера и защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра. Однако и без них состав англичан выглядит серьезной силой: в заявку попали форвард «Баварии» Харри Кейн, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, а также игрок «Реала» Джуд Беллингем.
Бразилию на ЧМ-2026 будет тренировать известный итальянский тренер Карло Анчелотти. В заявку сборной попали сразу два футболиста «Зенита» — Луис Энрике и Дуглас Сантос. В последний момент в состав бразильцев попал 34-летний форвард Неймар. У команды сильная группа атаки во главе с Рафиньей из «Барселоны» и Винисиусом из мадридского «Реала».
Аргентина является действующим чемпионом мира. Лидером сборной по-прежнему является 38-летний Лионель Месси. Уже три года аргентинец выступает в клубе MLS «Интер Майами».
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru назвал Францию, Испанию, Бразилию, Аргентину, Англию и Португалию фаворитами ЧМ-2026. Такого же мнения придерживается бывший форвард итальянской «Фоджи» Игорь Колыванов. Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин выделил французов, испанцев и португальцев. Он считает, что Аргентина не сможет защитить титул.
«Я думаю, что у Аргентины не получится хорошо сыграть на чемпионате мира, хотя Месси до сих пор в составе. Они пройдут далеко, но не смогут повторить успех. Мы все знаем, что Месси в порядке и до сих пор может обыграть полкоманды. Все будут от него ждать, но ему будет тяжело. Матчи сборных — совсем другой уровень», — сказал Булыкин NEWS.ru.
Кто в 2026 году впервые сыграет на чемпионате мира по футболу
Благодаря расширению состава участников на мундиале будут представлены четыре дебютанта — Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Последние две сборные представляют самые маленькие страны-участницы по территории. В составе Узбекистана выступают защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Почти весь состав сборной Кюрасао — выходцы из Нидерландов. Команду тренирует бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.
Впервые с 1986 года на ЧМ сыграет Ирак. Во второй раз на мундиале выступят сборные Гаити и ДР Конго — ранее они участвовали в 1974-м. Впервые с 1998 года на ЧМ сыграют Норвегия и Шотландия, с 2002-го — Турция, с 2006-го — Чехия, с 2010-го — Парагвай, Новая Зеландия и ЮАР, с 2014-го — Босния и Герцеговина, Алжир и Кот-д'Ивуар.
Кто может удивить на ЧМ-2026 по футболу
Преподнести сюрприз на чемпионате мира способны африканские сборные, заявил NEWS.ru Мостовой. Среди европейских команд он выделил Норвегию.
«На любом мировом первенстве есть сюрпризы, и с таким количеством команд это точно случится. Впервые в истории с этим столкнемся. Буду смотреть по составам, кто как играет, в какой форме. Как сейчас выглядят, например, Мексика или ЮАР? Мы их четыре года не видели. Однозначно сюрприз преподнесет кто-то из африканских сборных. В Норвегии, например, один из лучших нападающих мира — почему нет?» — сказал Мостовой.
Колыванов также выделил африканские команды.
«Всегда могут удивить африканские команды, у них очень хорошая физическая подготовка. Там уже работают европейские специалисты. Любая из них может удивить. На прошлом ЧМ в полуфинале, например, играло Марокко», — сказал Колыванов NEWS.ru.
Булыкин считает, что сборная Нидерландов способна дойти до полуфинала ЧМ-2026.
«Для меня удивление — это какая-нибудь сборная, на которую не ставят, а они пройдут до полуфинала, например Нидерланды. Они могут удивить. Но конкурировать с французами и испанцами вряд ли смогут», — сказал Булыкин.
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