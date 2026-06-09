Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 22:00

Чемпионат мира по футболу — 2026: команды, фавориты, прогнозы, где смотреть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сколько сборных сыграет на турнире, кто фавориты, какие команды впервые выступят на мундиале, где смотреть матчи — в материале NEWS.ru.

Сколько стран сыграет на ЧМ-2026

Впервые на чемпионате мира по футболу сыграют 48 стран. Команды разбиты на 12 квартетов.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Швейцария, Катар.

Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, ДР Конго.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Матчи ЧМ-2026 пройдут на 16 стадионах, 11 из которых находятся в США: «Метлайф Стэдиум» (Нью-Джерси), «Соу-Фай» и «Ливайс Стэдиум» (оба — Калифорния), «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (Арлингтон), «Хард Рок Стэдиум» (Флорида), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта), «Люмен Филд» (Сиэтл), «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон), «Джилетт Стэдиум» (Фоксборо), «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия), «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити).

В Мексике игры ЧМ-2026 состоятся на аренах «Ацтека» (Мехико), «Акрон» (Сапопан) и «Эстадио Бе-бе-ви-эй» (Гуадалупе).

Канада примет встречи мундиаля на стадионах «БМО Филд» (Торонто) и «Би-Си Плэйс» (Ванкувер).

Все игры ЧМ-2026 покажет телеканал «Матч ТВ». Первая встреча турнира между Мексикой и ЮАР состоится 11 июня в 22:00 мск.

Футбольные фанаты в футболках национальной сборной Мексики выходят на стадион «Банорте», бывший стадион «Ацтека» Футбольные фанаты в футболках национальной сборной Мексики выходят на стадион «Банорте», бывший стадион «Ацтека» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого называют фаворитом ЧМ-2026

Главными фаворитами ЧМ-2026 называют Францию, Испанию, Португалию, Англию, Бразилию и Аргентину. Команда Дидье Дешама имеет самый глубокий состав — в нападении играют форвард «Реала» Килиан Мбаппе, фланговый полузащитник «Баварии» Майкл Олисе и двукратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Испания является действующим чемпионом Европы. Многие специалисты считают эту сборную лучшей по игре в футбол. Главный лидер испанцев — 18-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.

Португалия привезла звездный состав во главе с 41-летним Криштиану Роналду. Для нападающего это будет последний шанс стать чемпионом мира. Полузащита сборной Португалии в лице Бруну Фернандеша, Витиньи, Жоау Невеша и Бернарду Силвы считается одной из сильнейших в мире, и на нее возложены большие надежды.

Англия выигрывала чемпионат мира ровно 60 лет назад. Новые надежды связаны с немецким тренером Томасом Тухелем. Он не взял несколько известных футболистов, в частности полузащитника «Челси» Коула Палмера и защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра. Однако и без них состав англичан выглядит серьезной силой: в заявку попали форвард «Баварии» Харри Кейн, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, а также игрок «Реала» Джуд Беллингем.

Бразилию на ЧМ-2026 будет тренировать известный итальянский тренер Карло Анчелотти. В заявку сборной попали сразу два футболиста «Зенита» — Луис Энрике и Дуглас Сантос. В последний момент в состав бразильцев попал 34-летний форвард Неймар. У команды сильная группа атаки во главе с Рафиньей из «Барселоны» и Винисиусом из мадридского «Реала».

Аргентина является действующим чемпионом мира. Лидером сборной по-прежнему является 38-летний Лионель Месси. Уже три года аргентинец выступает в клубе MLS «Интер Майами».

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru назвал Францию, Испанию, Бразилию, Аргентину, Англию и Португалию фаворитами ЧМ-2026. Такого же мнения придерживается бывший форвард итальянской «Фоджи» Игорь Колыванов. Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин выделил французов, испанцев и португальцев. Он считает, что Аргентина не сможет защитить титул.

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я думаю, что у Аргентины не получится хорошо сыграть на чемпионате мира, хотя Месси до сих пор в составе. Они пройдут далеко, но не смогут повторить успех. Мы все знаем, что Месси в порядке и до сих пор может обыграть полкоманды. Все будут от него ждать, но ему будет тяжело. Матчи сборных — совсем другой уровень», — сказал Булыкин NEWS.ru.

Кто в 2026 году впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Благодаря расширению состава участников на мундиале будут представлены четыре дебютанта — Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Последние две сборные представляют самые маленькие страны-участницы по территории. В составе Узбекистана выступают защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Почти весь состав сборной Кюрасао — выходцы из Нидерландов. Команду тренирует бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Впервые с 1986 года на ЧМ сыграет Ирак. Во второй раз на мундиале выступят сборные Гаити и ДР Конго — ранее они участвовали в 1974-м. Впервые с 1998 года на ЧМ сыграют Норвегия и Шотландия, с 2002-го — Турция, с 2006-го — Чехия, с 2010-го — Парагвай, Новая Зеландия и ЮАР, с 2014-го — Босния и Герцеговина, Алжир и Кот-д'Ивуар.

Кто может удивить на ЧМ-2026 по футболу

Преподнести сюрприз на чемпионате мира способны африканские сборные, заявил NEWS.ru Мостовой. Среди европейских команд он выделил Норвегию.

«На любом мировом первенстве есть сюрпризы, и с таким количеством команд это точно случится. Впервые в истории с этим столкнемся. Буду смотреть по составам, кто как играет, в какой форме. Как сейчас выглядят, например, Мексика или ЮАР? Мы их четыре года не видели. Однозначно сюрприз преподнесет кто-то из африканских сборных. В Норвегии, например, один из лучших нападающих мира — почему нет?» — сказал Мостовой.

Колыванов также выделил африканские команды.

«Всегда могут удивить африканские команды, у них очень хорошая физическая подготовка. Там уже работают европейские специалисты. Любая из них может удивить. На прошлом ЧМ в полуфинале, например, играло Марокко», — сказал Колыванов NEWS.ru.

Египет и ЮАР встретятся на стадионе «Адрар» в Агадире, Марокко Египет и ЮАР встретятся на стадионе «Адрар» в Агадире, Марокко Фото: Shutterstock/FOTODOM

Булыкин считает, что сборная Нидерландов способна дойти до полуфинала ЧМ-2026.

«Для меня удивление — это какая-нибудь сборная, на которую не ставят, а они пройдут до полуфинала, например Нидерланды. Они могут удивить. Но конкурировать с французами и испанцами вряд ли смогут», — сказал Булыкин.

Читайте также:

Первый брак в 17 лет, звездная свадьба: история любви Авериной и Соловьева

Андреева выиграла «Ролан Гаррос»: личная жизнь, связь с Питтом и Шараповой

Праздник сына, матч «Спартака», вилла в Турции: как Овечкин проводит отпуск

Спорт
Футбол
чемпионат мира
мундиаль
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, почему нельзя снимать на видео работу ПВО
Цена на Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $90 за баррель
Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья
Мигрант из Судана пытался отрезать голову мужчине в Белфасте
Мирные жители пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР
Названа возможная причина серии взрывов на газопроводе в Дагестане
В Дагестане эвакуировали около 140 человек после пожара
С Аллеи звезд в Киеве исчезли именные таблички Потапа и Насти Каменских
Чемпионат мира по футболу — 2026: команды, фавориты, прогнозы, где смотреть
Военэксперт объяснил, почему БПЛА стали залетать в Россию с севера
Юлия Высоцкая рассказала о значении «Хроник Русской революции»
В Центробанке назвали лидера по доходности на финрынке
Город в Южной Корее может стать хабом для российских ресурсов
Дрон ВСУ атаковал детский сад в Запорожской области
Появились подробности о взрыве газопровода в Дагестане
«Найти общий язык»: Безрукова о скандале Толмацкого с матерью
Стало известно, как война в Иране может повлиять на рубль
Опубликовали кадры пожара в Дагестане
Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию
В ЕС сделали шаг против патриарха Кирилла
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.