Чемпионат мира по футболу — 2026: команды, фавориты, прогнозы, где смотреть

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сколько сборных сыграет на турнире, кто фавориты, какие команды впервые выступят на мундиале, где смотреть матчи — в материале NEWS.ru.

Сколько стран сыграет на ЧМ-2026

Впервые на чемпионате мира по футболу сыграют 48 стран. Команды разбиты на 12 квартетов.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Швейцария, Катар.

Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия, ДР Конго.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Матчи ЧМ-2026 пройдут на 16 стадионах, 11 из которых находятся в США: «Метлайф Стэдиум» (Нью-Джерси), «Соу-Фай» и «Ливайс Стэдиум» (оба — Калифорния), «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» (Арлингтон), «Хард Рок Стэдиум» (Флорида), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта), «Люмен Филд» (Сиэтл), «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон), «Джилетт Стэдиум» (Фоксборо), «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия), «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити).

В Мексике игры ЧМ-2026 состоятся на аренах «Ацтека» (Мехико), «Акрон» (Сапопан) и «Эстадио Бе-бе-ви-эй» (Гуадалупе).

Канада примет встречи мундиаля на стадионах «БМО Филд» (Торонто) и «Би-Си Плэйс» (Ванкувер).

Все игры ЧМ-2026 покажет телеканал «Матч ТВ». Первая встреча турнира между Мексикой и ЮАР состоится 11 июня в 22:00 мск.

Футбольные фанаты в футболках национальной сборной Мексики выходят на стадион «Банорте», бывший стадион «Ацтека» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого называют фаворитом ЧМ-2026

Главными фаворитами ЧМ-2026 называют Францию, Испанию, Португалию, Англию, Бразилию и Аргентину. Команда Дидье Дешама имеет самый глубокий состав — в нападении играют форвард «Реала» Килиан Мбаппе, фланговый полузащитник «Баварии» Майкл Олисе и двукратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Испания является действующим чемпионом Европы. Многие специалисты считают эту сборную лучшей по игре в футбол. Главный лидер испанцев — 18-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.

Португалия привезла звездный состав во главе с 41-летним Криштиану Роналду. Для нападающего это будет последний шанс стать чемпионом мира. Полузащита сборной Португалии в лице Бруну Фернандеша, Витиньи, Жоау Невеша и Бернарду Силвы считается одной из сильнейших в мире, и на нее возложены большие надежды.

Англия выигрывала чемпионат мира ровно 60 лет назад. Новые надежды связаны с немецким тренером Томасом Тухелем. Он не взял несколько известных футболистов, в частности полузащитника «Челси» Коула Палмера и защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра. Однако и без них состав англичан выглядит серьезной силой: в заявку попали форвард «Баварии» Харри Кейн, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, а также игрок «Реала» Джуд Беллингем.

Бразилию на ЧМ-2026 будет тренировать известный итальянский тренер Карло Анчелотти. В заявку сборной попали сразу два футболиста «Зенита» — Луис Энрике и Дуглас Сантос. В последний момент в состав бразильцев попал 34-летний форвард Неймар. У команды сильная группа атаки во главе с Рафиньей из «Барселоны» и Винисиусом из мадридского «Реала».

Аргентина является действующим чемпионом мира. Лидером сборной по-прежнему является 38-летний Лионель Месси. Уже три года аргентинец выступает в клубе MLS «Интер Майами».

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru назвал Францию, Испанию, Бразилию, Аргентину, Англию и Португалию фаворитами ЧМ-2026. Такого же мнения придерживается бывший форвард итальянской «Фоджи» Игорь Колыванов. Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин выделил французов, испанцев и португальцев. Он считает, что Аргентина не сможет защитить титул.

Лионель Месси Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я думаю, что у Аргентины не получится хорошо сыграть на чемпионате мира, хотя Месси до сих пор в составе. Они пройдут далеко, но не смогут повторить успех. Мы все знаем, что Месси в порядке и до сих пор может обыграть полкоманды. Все будут от него ждать, но ему будет тяжело. Матчи сборных — совсем другой уровень», — сказал Булыкин NEWS.ru.

Кто в 2026 году впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Благодаря расширению состава участников на мундиале будут представлены четыре дебютанта — Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Последние две сборные представляют самые маленькие страны-участницы по территории. В составе Узбекистана выступают защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Почти весь состав сборной Кюрасао — выходцы из Нидерландов. Команду тренирует бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Впервые с 1986 года на ЧМ сыграет Ирак. Во второй раз на мундиале выступят сборные Гаити и ДР Конго — ранее они участвовали в 1974-м. Впервые с 1998 года на ЧМ сыграют Норвегия и Шотландия, с 2002-го — Турция, с 2006-го — Чехия, с 2010-го — Парагвай, Новая Зеландия и ЮАР, с 2014-го — Босния и Герцеговина, Алжир и Кот-д'Ивуар.

Кто может удивить на ЧМ-2026 по футболу

Преподнести сюрприз на чемпионате мира способны африканские сборные, заявил NEWS.ru Мостовой. Среди европейских команд он выделил Норвегию.

«На любом мировом первенстве есть сюрпризы, и с таким количеством команд это точно случится. Впервые в истории с этим столкнемся. Буду смотреть по составам, кто как играет, в какой форме. Как сейчас выглядят, например, Мексика или ЮАР? Мы их четыре года не видели. Однозначно сюрприз преподнесет кто-то из африканских сборных. В Норвегии, например, один из лучших нападающих мира — почему нет?» — сказал Мостовой.

Колыванов также выделил африканские команды.

«Всегда могут удивить африканские команды, у них очень хорошая физическая подготовка. Там уже работают европейские специалисты. Любая из них может удивить. На прошлом ЧМ в полуфинале, например, играло Марокко», — сказал Колыванов NEWS.ru.

Египет и ЮАР встретятся на стадионе «Адрар» в Агадире, Марокко Фото: Shutterstock/FOTODOM

Булыкин считает, что сборная Нидерландов способна дойти до полуфинала ЧМ-2026.

«Для меня удивление — это какая-нибудь сборная, на которую не ставят, а они пройдут до полуфинала, например Нидерланды. Они могут удивить. Но конкурировать с французами и испанцами вряд ли смогут», — сказал Булыкин.

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