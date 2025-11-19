Население меньше Химок: сборная Кюрасао впервые вышла на ЧМ по футболу

В ночь на 19 ноября сборная Кюрасао по футболу под руководством экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката впервые в истории пробилась на чемпионат мира. Что известно об острове, есть ли шансы у команды успешно выступить на турнире — в материале NEWS.ru.

Как сборная Кюрасао отобралась на чемпионат мира

Поход Кюрасао за путевкой на мундиаль начался летом 2024 года в отборе Северной и Центральной Америки. В группе с Гаити, Сент-Люсией, Барбадосом и Арубой национальная команда уверенно заняла первое место, победив во всех четырех встречах с разницей мячей 15-2. В 2025 году обе игры завершились разгромами: 4:0 с Сент-Люсией и 5:1 с Гаити.

Осенью Кюрасао ждал еще один отбор. В квартет к команде Адвоката попали Бермудские острова, а также участники чемпионатов мира — Ямайка с Тринидадом и Тобаго. Перед последним туром сборная Кюрасао занимала первое место, обгоняя ямайцев на одно очко. В очном противостоянии коллективы сыграли нулевую ничью, и национальная команда впервые в истории отправилась на мировое первенство.

Внушительную часть обоймы Кюрасао составляют бывшие нидерландские футболисты. Спортивное гражданство сменили защитник ПСВ Армандо Обиспо, нападающий Юрген Локадия и полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Тахит Чонг. Они играли за юношеские и молодежные сборные Нидерландов, но на взрослом уровне решили выступать за историческую родину.

Чонг — самый известный футболист Кюрасао. В возрастет 16 лет он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» из «Фейеноорда» и провел за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах.

В чем уникальность сборной Кюрасао по футболу

Согласно рейтингу Worldometer, Кюрасао является самой малонаселенной страной в истории чемпионатов мира. По разным данным, в ней проживают от 150 до 180 тыс. человек. Остров занимает по этому показателю 189-е место в мире. Население Кюрасао меньше, чем в Норильске, Химках и Сызрани. По площади (444 кв. км) остров меньше, чем Махачкала (468 кв. км). До этого момента самой малонаселенной страной в истории мундиалей была Исландия — 398 266 человек.

Рошон Ван Эйма из Кюрасао (справа) и Алексис Мак Аллистер из Аргентины Фото: AP/ТАСС

Что известно о тренере сборной Кюрасао Адвокате

В начале 2024 года главным тренером национальной команды Кюрасао был назначен нидерландский специалист Дик Адвокат. Среди больших клубов в его послужном списке значатся ПСВ (1995–1998, 2012–2013), шотландский «Рейнджерс» (1998–2002) и немецкая «Боруссия» Менхенгладбах (2004–2005). Специалист также возглавлял сборные Нидерландов (2002–2004) и Бельгии (2009–2010).

Адвокат широко известен российским болельщикам по работе в петербургском «Зените» (2006–2009), с которым выиграл Кубок УЕФА в 2008 году. Он также тренировал национальную команду России в 2010–2012 годах.

Пресс-служба «Зенита» поздравила Адвоката с выходом Кюрасао на чемпионат мира.

«Шесть матчей, 12 очков, первое место в группе. Поздравляем и желаем удачи на ЧМ-2026», — говорится в сообщении.

С 2020 по 2021 год Кюрасао тренировал еще один бывший тренер сборной России Гус Хиддинк.

Как экс-футболисты РФ оценивают шансы Кюрасао на чемпионате мира

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис в беседе с «Чемпионатом» поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на чемпионат мира. Он отметил, что для небольшого государства это высокий результат.

«Адвокат всегда был таким: наладил дисциплину, чтобы команда играла налегке и выполняла его требования. Есть результат, он хороший тренер», — сказал Канчельскис.

У сборной Кюрасао мало шансов добиться положительного результата на чемпионате мира, заявил NEWS.ru экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. При этом он отметил, что выход на мундиаль является большой победой и праздником для островного государства.

«За Кюрасао будет наблюдать общественность. Шансов взять даже одно очко у них немного, но игроки порадуются, поедут и приобретут важный опыт. Это большой шаг в развитии футбола. Никто не будет ставить перед командой выскоких задач», — заявил Булыкин.

Сборной Кюрасао не на что рассчитывать на чемпионате мира по футболу, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что на пути на мундиаль эта команда не обыграла ни одного серьезного соперника.

«Кого они обыграли — Тринидад и Тобаго? Там, наверное, человек 15 наберется футболистов на всю страну. Остальных взяли с пляжа и играют. Это просто квота для конфедерации. Собирают всякие острова — Каймановы, Коморские — и делают из них отборочную группу», — заявил Билялетдинов.

Наставник сыронизировал, предложив расширить мундиаль до 72 команд. Билялетдинов подчеркнул, что раньше было сложно отобраться на чемпионат мира.

«В турнире играли 16 команд, было сложно пробиться. Потом — 24, затем согласились на 32, и то глаза разбегаются. Сейчас — 48. Давайте сделаем 72 команды! Заходите, ребята, все кому не лень, двери открыты. Сколько там федераций, 200? (В состав ФИФА входит 211 федераций. — NEWS.ru). Треть попадет, уже хорошо. Может быть, когда-нибудь и Бруней увидим на чемпионате мира», — сказал специалист.

Болельщики сборной Кюрасао Фото: EPA/ТАСС

Что известно об острове Кюрасао

Кюрасао — государственное образование в Карибском море, расположенное близ Венесуэлы. С 2010 года остров является составной частью Королевства Нидерландов. Официальными языками Кюрасао являются голландский и папьяменто.

На острове есть огромное количество достопримечательностей, начиная от пешеходного моста королевы Эммы и природных красот, заканчивая историческими центрами, например Виллемстад, заявила в разговоре с NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, столица острова славится колониальной архитектурой и является объектом наследия ЮНЕСКО.

«На острове можно посетить Кристоффельпарк или „Пещеру Голубой Комнаты“, сьездить на залив Фуик. Кто-то любит осматривать исторические достопримечательности, например район Пунда. Стоит посетить знаменитый завод по производству ликера „Кюрасао“, который добавляется во множество коктейлей. Можно сьездить в музей Кура Хуланда, где вам расскажут об истории острова, его становления и работорговле», — сказала Ансталь.

По ее словам, Кюрасао — излюбленное место дайверов из-за потрясающих коралловых рифов и чистейшей воды, которая позволяет рассмотреть все подводные красоты. Ансталь отметила, что на острове много красивых пляжей.

«Кюрасао привлекает туристов из-за того, что это микс европейской, южноамериканской и африканской культур, которые оставили отпечаток на жизни острова: кухне, праздниках и музыке», — добавила Ансталь.

Она также рассказала, что Кюрасао популярен среди европейских туристов, но не российских. Главная причина — сложное оформление поездки.

«Требуется виза, которая оформляется через консульство. Никакой упрощенки нет. Российские туристы не сильно любят с этим заморачиваться. Европейские туристы часто летают дайвить и просто отдыхать. Тем, у кого есть гражданство или визы, проще», — заявила Ансталь.

