РФ возвращают в мировой спорт. Кого допустили, кто поедет на Олимпиаду

РФ возвращают в мировой спорт. Кого допустили, кто поедет на Олимпиаду

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям с 1 января 2026 года. Команда будет участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Когда Россию допустят до международных состязаний в других командных видах спорта, кто примет участие в отборе на зимнюю Олимпиаду — 2026 — в материале NEWS.ru.

Когда сборная России по водному поло выступит на международных турнирах

World Aquatics объявила о допуске российских ватерполистов к международным соревнованиям с 1 января 2026 года. Спортсменам запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с РФ. World Aquatics стала первой федерацией, допустившей отечественных атлетов в нейтральном статусе в командных соревнованиях.

Незадолго до этого решения президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин заявил, что национальная команда по водному поло ведет переговоры о назначении иностранного специалиста.

«Надеюсь, что ватерполисты поедут на Игры. К сожалению, сейчас легче взять зарубежного тренера, потому что Олимпиада совсем скоро», — сказал Мазепин.

Согласно обновленным правилам World Aquatics, которые вступят в силу с 1 января 2026 года, россияне смогут участвовать во всех европейских соревнованиях, а не только в турнирах под эгидой международной федерации и в квалификации к чемпионатам мира и Олимпиаде.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила NEWS.ru, что вслед за ватерполистами национальные команды в других видах спорта могут допустить к международным соревнованиям.

«Возможно, когда будут допускать командные виды спорта, начнут с молодежи. Но найдутся страны, которые станут бойкотировать соревнования с россиянами или не будут выдавать визы. Должны быть регламентные нормы, документы, что пускать на состязания нужно всех участников. Не знаю, будет ли Международный олимпийский комитет рекомендовать международным федерациям предоставить гарантии по получению виз. Национальные федерации должны взять эти обязательства на себя», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Фото: EPA/ТАСС

Когда сборную России по футболу вернут на международные турниры

СМИ сообщили, что сборную России по футболу могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года. По данным канала, ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору на чемпионат мира. Это будет первым этапом по снятию запрета со всего российского футбола.

По информации СМИ, женская национальная команда, возможно, примет участие в отборочных матчах ЧМ под нейтральным флагом. Встречи планируется проводить за пределами РФ, в частности в Азербайджане, Армении, Турции и в нескольких других странах.

В сентябре и октябре женская сборная России провела товарищеские матчи с командой Северной Македонии. По данным ФИФА и УЕФА, игры не вызвали негативной реакции у представителей европейских федераций. Если возвращение женской сборной не приведет к отрицательным последствиям, то организации вернутся к вопросу о предоставлении доступа юношеской и молодежной сборным России к официальным матчам.

27 октября британская газета The Daily Mail написала, что Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к проведению соревнований. По информации издания, Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к турниру. Из десяти предложенных стадионов УЕФА одобрила только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по организации чемпионата ЧЕ.

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович заявил NEWS.ru, что не располагает информацией о возможном проведении чемпионата Европы 2032 года в России.

«Я видел, что этот вопрос задали Александру Дюкову (главе РФС. — NEWS.ru). Он сказал, что Россия вполне справится. Больше у меня нет информации», — сказал Гершкович.

Сборные России по баскетболу и волейболу по-прежнему не могут участвовать в международных турнирах.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Кого из российских спортсменов допустили до Олимпиады-2026

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина‑д«Ампеццо в период с 6 по 22 февраля 2026 года. В фигурном катании смогут принять участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде должны выступить Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры.

В конькобежном спорте к квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе были допущены Иван Фруктов, Иван Найденышев, Анастасия Григорьева, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Ксения Коржова, Александра Саютина и Ирина Сальникова. Отборочный турнир к Играм состоится на четвертом этапе Кубка мира в ноябре — декабре в пяти видах программы. На каждую дисциплину российские спортсмены могут заявить по одному атлету.

В шорт-треке к отбору на Олимпиаду допустили Петра Котмакова, Даниила Николаева, Иллариона Саболдашева, Ивана Посашкова, Анастасию Жеганову, Алену Крылову, Анну Матвееву, Елену Серегину, Анну Овчинникову и Анну Уразову. Квалификация пройдет в рамках этапов Кубка мира. На дистанцию можно заявить только одного российского спортсмена, который выступит в нейтральном статусе.

На Олимпиаде-2026 впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. На Игры отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов. Он получил путевку благодаря результатам на этапах Кубка мира.

20 октября Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) постановил, что отстранение российских спортсменов от соревнований является противозаконным. Это означает, что атлеты должны принять участие в квалификации на Олимпиаду. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что это можно сделать через сохраненные квоты, но нужно дождаться решения IBSF. Квалификационный период завершится 18 января. 22–25 января IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе. Олимпийские квоты будут распределены на основе результатов спортсменов на пяти этапах Кубка мира, которые пройдут с 5 декабря по 12 января 2026 года. Это касается всех дисциплин, кроме командной эстафеты.

Аделия Петросян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого из российских спортсменов не допустили до Олимпиады-2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе. Серебряный призер Игр в Ванкувере Александр Панжинский заявил NEWS.ru, что представители скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома FIS.

«Я оптимист по жизни и верил в допуск. Мне кажется, что так считали все наши спортсмены и тренеры, даже руководство FIS, но злодеи и циники из скандинавских стран устроили саботаж, манипуляцию и переиграли нас в нечестной игре. Насколько мы знаем, 12 голосов отдали за недопуск и 10 — за допуск. Если бы счет был 11:11, то решающим стал бы голос главы FIS Йохана Элиаша, который выступил за допуск. Все очень на тоненького, но в этом бою скандинавы победили», — сказал Панжинский.

Он отметил, что у российских лыжников остались призрачные шансы, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2026 года после решения FIS о недопуске спортсменов на Кубок мира.

«Если следовать букве закона, где правила прописаны и соблюдались многие годы, то, скорее всего, шансов нет. Но нормы могут меняться, и в последние годы часто нарушаются в отношении нас. Поэтому почему бы их не нарушить в нашу сторону, учитывая, что Элиаш настроен оптимистично и хочет вернуть наших лыжников? Но шансов на участие полного состава команды и в эстафетных дистанциях нет. Еще теплится в душе надежда на минимальное количество представителей от нашей страны», — сказал спортсмен.

Александр Панжинский Фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости

В конце августа Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не будут выступать в квалификации Олимпиады в нейтральном статусе.

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении организации.

Между тем директор IBU по коммуникациям Кристиан Винклер заявил, что возможность отмены правила о неучастии спортсменов в нейтральном статусе в квалификации к Олимпиаде не обсуждается.

Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение россиян и белорусов до конца сезона 2024/2025. Они не участвовали на двух последних чемпионатах мира, без которых невозможно квалифицироваться на Олимпиаду-2026. Президент Федерации керлинга России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что обратился к Федерации бобслея и скелетона РФ с просьбой о консультации по вопросу допуска на международные турниры.

«Керлинг — тоже командный вид спорта. Сегодня мы провели заседание исполкома и решили обратиться к нашим коллегам, чтобы нас проконсультировали, как действовать дальше в условиях, когда решение по бобслеистам и скелетонистам было принято в их пользу», — сказал Свищев.

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила россиян на Олимпиаду даже в нейтральном статусе.

Кого еще из атлетов из РФ допустили до международных соревнований

Международная федерация конного спорта (FEI) одобрила участие российских и белорусских спортсменов в командных турнирах. Они смогут выступать на соревнованиях с 1 января 2026 года.

Читайте также:

Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова

Пластика лица, война с Ягудиным, три сына: как живет Плющенко

Рак, пять операций, загулы Ягудина, тяжелые роды: как живет Тотьмянина