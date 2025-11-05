Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 05:00

«Злодеи из скандинавских стран»: Панжинский о недопуске российских лыжников

Панжинский: скандинавы против возвращения российских лыжников на Кубок мира

Фото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Представители скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира, заявил NEWS.ru российский лыжник, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Я оптимист по жизни и верил в допуск. Мне кажется, что верили все наши спортсмены и тренеры, даже руководство FIS, но злодеи и циники из скандинавских стран устроили саботаж, манипуляцию и переиграли в своей нечестной игре. Насколько мы знаем, счет по итогам голосования был 12 за недопуск и 10 за допуск. Если бы счет был 11:11, то решающим стал голос главы FIS Йохана Элиаша, а он как раз голосовал за допуск. Все очень на тоненького, но в этом бою скандинавы победили, — сказал Панжинский.

Он признался, что до конца не понимает, почему скандинавские страны настолько упираются в вопросе допуска российских спортсменов. Такой ситуации нет в других видах спорта, отметил Панжинский.

Если честно, для меня до сих пор остается загадкой, для чего настолько сильно они упираются. Ведь по другим видам спорта нет такого, чтобы скандинавы настолько яро выступали против допуска россиян. Я не верю в историю, что норвежцы боятся конкуренции, но другого разумного объяснения пока не нахожу, — добавил спортсмен.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что спортсмены из скандинавских стран негативно относятся к возвращению россиян на международные турниры, потому что их беспокоит ситуация с допингом в России. Он полагает, что скандинавы к тому же отрицательно относятся к продолжающемуся конфликту на Украине.

лыжные гонки
Скандинавия
скандалы
спортсмены
Россия
