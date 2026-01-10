Роботы заменят мигрантов на стройках? Кого ИИ оставит без работы в 2026-м

Президент России Владимир Путин в ноябре поручил создать национальный план по внедрению искусственного интеллекта. Эта технология так бурно развивается, что слухи о скорой замене людей некоторых специальностей на ИИ уже не выглядят такими уж неправдоподобными. Кто может остаться без работы в 2026 году, когда на российских улицах появятся роботы, похожие на человека — в материале NEWS.ru.

Какие профессии заменит ИИ

Уже сейчас искусственный интеллект отлично справляется с обработкой документов, вводом данных, написанием отчетов и планированием встреч, сообщил в беседе с NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, задачи, которые раньше несколько человек часами выполняли вручную, нейросеть сделает быстрее и с меньшим количеством ошибок.

«Из-за этого может снизиться количество делопроизводителей, секретарей, бухгалтеров, ассистентов», — предположил Валинуров.

Все типовые, простые задачи айтишников и тестировщиков будет тоже решать искусственный интеллект. Также он способен заниматься переводами. Кроме того, добавил карьерный эксперт, нейросети могут взять часть функций журналистов и иных авторов контента — они способны писать простейшие пресс-релизы и статьи. Уже сейчас они способны заменить корректора и выполнять несложную редакторскую работу.

«Также ИИ может генерировать отличные картинки для постов в соцсетях и делать стандартный дизайн. Людям, кто раньше занимался подобным, нужно переключаться на другую работу или стараться повысить свою квалификацию», — сказал Валинуров.

Кого ИИ никогда не сможет заменить

Сейчас многие люди используют ChatGPT как психотерапевта, к которому можно обратиться в сложной ситуации в любое удобное время, рассказал NEWS.ru футуролог Александр Кононов. Однако он предупредил, что представителей этой профессии ИИ заменить точно не может. По его словам, при личной встрече специалист, в отличие от искусственного интеллекта, строит множество гипотез, выбирает подход, который может помочь.

«Ужасно скучны и фильмы, сгенерированные нейросетью. Взрослым людям смотреть такое невозможно. Меня тошнит от всего, что делает ИИ: от картинок, что рисует, от фильмов, что он делает. Все очень примитивно», — сказал Кононов.

Профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами МИИТ доктор политических наук Екатерина Самраилова заявила NEWS.ru, что сейчас под угрозой оказались многие профессии, кроме творческих и некоторых рабочих. Художников, музыкантов и писателей нейросети заменить не смогут.

«В ближайший год ИИ не заменит специальности, связанные с работой руками. Нам нужны слесари высшего разряда, газосварщики, электрики», — заметила Самраилова.

В этом году некоторые выпускники института сдавали дипломные работы, сгенерированные алгоритмом. Им достаточно задать тему, чтобы получить по ней ответ со списками на литературу. По этому поводу даже проводили расширенное заседание, рассказала профессор.

«Я считаю, что повзрослевший человек должен понимать, где черпать информацию, чтобы не тратить на это время. Искусственный интеллект делает это быстрее, лучше, пока он зарабатывает себе на жизнь, например, в кафе. А насколько это является знанием человека, неясно. Тут уже проблема в системе образования, обучения. Наверное, что-то будет меняться», — продолжила Самраилова.

Когда роботы заменят в России мигрантов

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ Герман Клименко в разговоре с NEWS.ru отметил, что из-за цифровизации производства идет сокращение во многих областях.

«Скоро могут появиться антропоморфные роботы, которые заменят огромный пласт черновой работы. Они вытеснят уборщиков и строителей, а также будут полезны в сферах, где задействованы в основном мигранты», — прокомментировал он.

По его мнению, это может произойти к 2028 году, когда роботы станут достаточно совершенные.

Кому ИИ может помочь в работе в 2026 году

Теперь результаты МРТ или рентгена медики могут анализировать через ИИ. Врачам не нужно писать диагнозы от руки и вносить в компьютер, заметил Валинуров. Все это делает нейросеть, а человеку остается лишь перепроверить за ней, что сильно экономит его время.

«Теперь ИИ можно доверять проверку домашних заданий, которые школьники делают на платформе в интернете. Нейросеть проверит все, поставит справедливые оценки, подскажет, на что обратить внимание. Например, она может порекомендовать ребенку подучить дифференциалы или заняться изучением дробей», — продолжил Валинуров.

ИИ уже сейчас можно передать задачи, связанные с продажами. Многие компании внедрили в свою деятельность чат-боты, и рутинной работы стало меньше.

«Нейросети могут заниматься созданием маркетинговых идей. Если раньше нужно было сделать мозговой штурм, собирать всю команду и думать несколько часов, то сейчас достаточно лишь поставить задачу ChatGPT, чтобы через 10 секунд получить ответ», — прокомментировал Валинуров.

