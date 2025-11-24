Стало известно, в каком году в России появятся похожие на человека роботы Клименко: похожие на человека роботы могут появиться в России в 2028 году

В России могут появиться похожие на людей роботы, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ Владимира Путина Герман Клименко. По его словам, скорее всего, к 2028 году они будут трудиться на некоторых рабочих специальностях.

Скоро могут появиться антропоморфные роботы, которые будут уборщиками и строителями. Предположительно, это произойдет к 2028 году, когда они будут достойного качества, чтобы заменить огромный пласт черновой работы, которой сейчас занимаются мигранты в России или других странах, — сказал Клименко.

По его словам, из-за цифровизации производства сейчас идет сокращение во многих областях. Он отметил, что любой прогресс всегда что-то убирает, но все изобретения и новшества всегда приводили к росту занятости.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представили антропоморфного робота, который самостоятельно ходит, бегает и пожимает людям руку. Им управляет искусственный интеллект. А робот София способна давать бизнес-консультации на русском и китайском языках. Участникам мероприятия она посоветовала рассмотреть возможность инвестирования в акции, облигации, а также в недвижимость.