В Нидерландах аннулировали брак из-за свадебной ИИ-речи

Окружной суд нидерландской провинции Оверэйссел в городе Зволле аннулировал брак из-за использования в свадебной речи текста, сгенерированного нейросетью ChatGPT, передает NOS. При регистрации в ней не была произнесена ключевая фраза о принятии всех юридических обязательств брака.

Истцом выступил муниципалитет. Представители местных органов власти обратились в прокуратуру, выявив, что в ходе свадебной церемонии не была соблюдена обязательная процедура.

В апреле 2025 года пара узаконила свои отношения. По их просьбе церемонию провел их друг, что допускается законом, если присутствует официальный регистратор из мэрии. Однако текст регистрационной речи был написан с использованием нейросети, которая предложила необычные формулировки, не соответствующие стандартным фразам, предусмотренным законом. Теперь паре придется регистрировать свои отношения заново.

Ранее в Москве сотрудницу маркетинговой компании уволили после пранка с использованием искусственного интеллекта. Девушка создала в нейросети изображение «внезапной проверки налоговой службы в офисе» и прислала его в рабочий чат. Это вызвало панику среди руководства. Данный случай стал первым в России, когда человека уволили из-за пранка с применением нейросетей.