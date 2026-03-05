Зимняя Олимпиада — 2026
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами

Baza: бум онлайн-школ и нейросетей привел к падению спроса на джунов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Онлайн-школы и развитие нейросетей снизили спрос на начинающих IT-специалистов, пишет Telegram-канал Baza. Как рассказали представители отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда заметно изменилась: компании все реже нанимают новичков. Если раньше работодатели были готовы обучать сотрудников с нуля, то теперь чаще делают ставку на специалистов уровня middle и senior.

По словам CEO российской IT-компании Олега Балбекова, одной из главных причин дефицита вакансий стала переполненность рынка труда после бума онлайн-школ. При этом некоторые работодатели уже сокращают уже существующие команды разработчиков.

Многие переключились в режим экономии бюджетов. Мы слышим от некоторых клиентов, что в 2026 году они решили не инвестировать в инновации и новые направления, а просто прожить год, — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам IT-специалистов, заметное влияние на снижение спроса на джунов оказало развитие технологий искусственного интеллекта. От сотрудников все чаще требуют навыков работы с нейросетями, а в некоторых компаниях такие умения даже включают в KPI.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер выразил мнение, что профессия программиста не исчезнет в будущем в связи с развитием нейросетей. По его словам, ИИ может реализовать лишь какие-то поверхностные задачи. Геллер отметил, что настоящую революцию в сфере информационных технологий может сделать только человек.

