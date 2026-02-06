Депутат Нилов назвал профессии, в которых ожидается рост зарплат Депутат Нилов: зарплаты сварщиков, швей и айтишников будут расти в 2026 году

В 2026 году зарплаты сварщиков, швей и айтишников продолжат расти, поделился мнением с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, эти профессии были крайне востребованы в 2025-м. Однако, уточнил парламентарий, речь идет только о высококвалифицированных специалистах.

По итогам 2025 года самые востребованные профессии — сварщики и швеи. Они сегодня стоят все дороже. Сварщики в отдельных регионах могут получать до 500 тыс. в месяц, и эта цифра, думаю, будет расти. Конечно, речь идет о высококвалифицированных специалистах. Еще айтишники — мне кажется, их зарплаты продолжат расти, — считает Нилов.

Ранее он заявлял, что в весеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть новый законопроект, который коснется фактического размера зарплат россиян. По словам парламентария, депутаты предложили обязать работодателей каждый год индексировать зарплаты не ниже уровня инфляции. При этом с 1 февраля будет подсчитана фактическая инфляция за 2025 год.