Что известно о ликвидации пожара напротив Госдумы Пожар в ресторане напротив Госдумы потушили до приезда спасателей

Огонь в ресторане напротив Госдумы потушили до прибытия пожарных, сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Происходило загорание жировых отложений в вентиляционном коробе разноуровневого административного здания по адресу: улица Охотный Ряд, д. 2, — уточнили в ведомстве.

Известно, что причиной возгорания могла стать вспышка жировых отложений в вентиляции. Источник сообщил, что пожар произошел в ресторане бизнесмена Аркадия Новикова под названием «Страна, которой нет», расположенном в торговой галерее Seasons.

В этот же день стало известно о возгорании на юго-востоке Москвы. В результате пожара в бизнес-центре Turas на 1-м Грайвороновском проезде пострадали два человека. Возгорание тушили не менее 130 спасателей. Также было задействовано 37 единиц техники.

До этого два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров.