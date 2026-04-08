Посол Ирана раскрыл детали переговоров с США Посол Ирана Могаддам заявил о преодолении критической фазы переговоров с США

Иран и США сумели преодолеть критическую фазу переговоров, сообщил посол исламской республики в Пакистане Реза Амири Могаддам. Он отметил, что стороны теперь движутся к следующему этапу, где диалог должен смениться реальными шагами.

Амири Могаддам сообщил, что на данный момент переговоры продвинулись вперед и критическая стадия успешно пройдена. Он добавил, что важно следить за дальнейшими обновлениями и ходом дипломатического процесса.

По словам посла, на следующем этапе ключевым станет укрепление взаимопонимания и конкретизация договоренностей. Он подчеркнул, что процесс требует осторожности и внимательного подхода к деталям.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа есть вариант применения ядерного оружия по Ирану, хотя эксперты считают его маловероятным, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, более реалистичными остаются локальные удары по ключевой инфраструктуре страны.

До этого стало известно: США готовы ударить по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. Срок ультиматума истекает в 20:00, то есть в 03:00 8 апреля по московскому времени.