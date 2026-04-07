Трамп может применить ядерное оружие против Ирана

У президента США Дональда Трампа есть вариант применения ядерного оружия по Ирану, хотя эксперты считают его маловероятным, рассказал URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, более реалистичными остаются локальные удары по ключевой инфраструктуре страны.

Трамп может сначала создавать пугающую атмосферу в соцсетях и проводить точечные удары, периодически откатывая свои заявления, объяснил Михайлов. Это позволяет влиять на биржевые индексы и приносит выгоду его окружению.

Ранее стало известно, что США готовы ударить по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. Срок ультиматума истекает в 20:00, то есть 03:00 8 апреля по московскому времени.

До этого Бахрейн, который сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, исключил из собственного проекта резолюции по Ормузскому проливу положение о допустимости использования военной силы. Новая редакция документа делает ставку на «оборонительную» логику, предлагая государствам координировать «пропорциональные меры» для обеспечения безопасности мореплавания, в частности путем конвоирования торговых судов.