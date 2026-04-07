Бахрейн резко сменил риторику в новой резолюции по Ормузскому проливу Бахрейн убрал из резолюции по Ормузскому проливу применение силы

Бахрейн, занимающий пост председателя Совета Безопасности ООН, убрал из своего проекта резолюции по Ормузскому проливу пункт о применении военной силы, сообщает AFP со ссылкой на окончательный вариант документа. Обновленная версия текста отдает приоритет «оборонительному» подходу, призывая государства к скоординированным «соразмерным действиям» для защиты судоходства, например, через сопровождение коммерческих судов.

Кроме того, проект резолюции требует от Тегерана немедленно прекратить атаки. В документе также оставляется возможность для принятия дополнительных мер в будущем. Окончательное решение по данному проекту пока не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны ликвидировать все иранские энергообъекты и мостовые сооружения. Глава Белого дома подчеркнул: данный сценарий будет приведен в исполнение, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до окончания дня вторника, 7 апреля.

Кроме того, глава США анонсировал гибель Ирана, написав, что ночью страна прекратит существование, а целая цивилизация исчезнет безвозвратно. По утверждению главы Белого дома, после полной смены государственного руководства к власти придут более разумные и менее фанатичные деятели, после чего может наступить нечто «революционно-прекрасное».