07 апреля 2026 в 16:09

Бахрейн резко сменил риторику в новой резолюции по Ормузскому проливу

Бахрейн, занимающий пост председателя Совета Безопасности ООН, убрал из своего проекта резолюции по Ормузскому проливу пункт о применении военной силы, сообщает AFP со ссылкой на окончательный вариант документа. Обновленная версия текста отдает приоритет «оборонительному» подходу, призывая государства к скоординированным «соразмерным действиям» для защиты судоходства, например, через сопровождение коммерческих судов.

Кроме того, проект резолюции требует от Тегерана немедленно прекратить атаки. В документе также оставляется возможность для принятия дополнительных мер в будущем. Окончательное решение по данному проекту пока не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные способны ликвидировать все иранские энергообъекты и мостовые сооружения. Глава Белого дома подчеркнул: данный сценарий будет приведен в исполнение, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до окончания дня вторника, 7 апреля.

Кроме того, глава США анонсировал гибель Ирана, написав, что ночью страна прекратит существование, а целая цивилизация исчезнет безвозвратно. По утверждению главы Белого дома, после полной смены государственного руководства к власти придут более разумные и менее фанатичные деятели, после чего может наступить нечто «революционно-прекрасное».

Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

