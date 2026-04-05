Трамп установил дедлайн для Ирана

Вашингтон может уничтожить все электростанции и мосты в Иране, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, такой вариант возможен, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив до вечера вторника, 7 апреля, передает газета The Wall Street Journal.

Если они ничего не сделают к вечеру вторника, у них не останется ни одной электростанции, а также ни одного моста, — заявил хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, США находятся «в сильной позиции» в то время, как Ирану «потребуется 20 лет на восстановление, если повезет».

До этого СМИ писали, что асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США. Сбитые два американских военных самолета, по оценке экспертов, также подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.