04 апреля 2026 в 14:42

В США пришли к выводу, что Иран может выигрывать и без побед

WSJ: Иран сохраняет потенциал давления за счет асимметричной войны с США

Асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США, пишет The Wall Street Journal. Сбитые накануне два американских военных самолета, по оценке экспертов, подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт с участием США и Израиля.

По словам бывшего сотрудника Госдепа США Алана Эйра, это означает, что «Иран может побеждать, не выигрывая». Как отмечает издание, авиаудары стали наглядным подтверждением такой тактики: она направлена на нанесение точечных потерь и истощение противника, а не на достижение классической военной победы.

В публикации подчеркивается, что вместо прямых столкновений Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ежедневно применяет ракеты и БПЛА, а также влияет на судоходство в Ормузском проливе и наносит удары по инфраструктуре в странах региона, поддерживая напряженность и высокие цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что Иран восстанавливает часть военных объектов буквально в течение нескольких часов после ударов США и Израиля. По информации источника, пока американцы не могут точно оценить количество уничтоженных пусковых установок, поскольку иранская армия применяет «обманки».

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
