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04 июня 2026 в 08:13

Цистерна поезда сошла с рельсов и чуть не перевернулась в Зауралье

Грузовой поезд частично сошел с рельсов в Курганской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Цистерна грузового поезда сошла с рельсов в Варгашинском районе Курганской области, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Инцидент произошел на перегоне Кравцево — Варгаши Южно-Уральской железной дороги.

По предварительным данным, сам вагон не опрокинулся, обошлось без жертв и пострадавших. В транспортной прокуратуре уточнили, что задержек в движении поездов из-за ЧП не возникло. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы. Причины происшествия еще предстоит установить.

Ранее военблогер Борис Рожин заявил, что ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. По его словам, среди пострадавших есть дети. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что на месте ремонта автомобильного моста на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги один из вагонов поезда задел по касательной автовышку, элемент которой попал в габарит пути. ЧП произошло на перегоне Тушино — Красный Балтиец.

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