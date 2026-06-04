Цистерна поезда сошла с рельсов и чуть не перевернулась в Зауралье

Цистерна поезда сошла с рельсов и чуть не перевернулась в Зауралье Грузовой поезд частично сошел с рельсов в Курганской области

Цистерна грузового поезда сошла с рельсов в Варгашинском районе Курганской области, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Инцидент произошел на перегоне Кравцево — Варгаши Южно-Уральской железной дороги.

По предварительным данным, сам вагон не опрокинулся, обошлось без жертв и пострадавших. В транспортной прокуратуре уточнили, что задержек в движении поездов из-за ЧП не возникло. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы. Причины происшествия еще предстоит установить.

Ранее военблогер Борис Рожин заявил, что ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. По его словам, среди пострадавших есть дети. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что на месте ремонта автомобильного моста на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги один из вагонов поезда задел по касательной автовышку, элемент которой попал в габарит пути. ЧП произошло на перегоне Тушино — Красный Балтиец.