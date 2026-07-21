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21 июля 2026 в 10:01

Фермеры потеряли почти 12 тонн меда из-за гибели 20 млн пчел на Урале

SHOT: еще 20 млн пчел могли погибнуть на Урале и в Сибири из-за обработки полей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Еще около 20 млн пчел могли погибнуть на Урале и в Сибири после обработки полей химикатами, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, пасечники могли потерять до 12 тонн меда.

Очаги пчелиного мора фиксируют в Челябинской области. Там в Аргаяшском районе погибло более 5 млн этих насекомых. Пасечники считают, что пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой их заранее не предупредили. В связи с этим регион может лишиться около 3 тонн меда.

Похожий случай этим летом произошел в Алтайском крае, где могли погибнуть около 10 млн насекомых, а потери меда могут достичь 6 тонн. О пчелином море также сообщили из шести районов Башкирии и из Тюменской области. Там после обработки рапсовых полей у некоторых пасечников погибли все семьи пчел.

Ранее прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае. Местные пасечники лишились 30 млн насекомых в Большемуртинском районе. Всего в службу ветеринарного надзора обратились 22 фермера. Точную причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели.

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