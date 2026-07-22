Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 04:18

Юрист рассказал об опасности пересылки фото паспорта

Юрист Хаминский: пересланное фото паспорта могут украсть мошенники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хранение фотографии паспорта в памяти телефона или ее пересылка через мессенджеры повышают риск стать жертвой мошенников рассказал агентству ПРАЙМ юрист Александр Хаминский. Снимок паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками в мошеннических схемах.

Хаминский отметил, что фотография может попасть в чужие руки в случае потери смартфона или взлома учетной записи. После этого мошенники способны использовать полученные данные в своих целях.

Как пояснил эксперт, имея копию паспорта, злоумышленники могут попытаться оформить микрозаймы, зарегистрировать различные аккаунты или изготовить поддельные документы. Юрист рекомендовал отправлять фотографию паспорта только при реальной необходимости и исключительно через защищенные официальные каналы связи.

Он также посоветовал не хранить снимок документа в облачных сервисах без дополнительной защиты. Нужно регулярно проверять, каким приложениям предоставлен доступ к галерее смартфона.

Ранее в платформе «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку. Соискателям предоставляют привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.

Общество
Россия
мошенники
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодаре загорелся складской комплекс после падения БПЛА
Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Ставрополье
Wildberries эвакуировала логистический центр в Невинномысске
Назван размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Склад и жилые дома повреждены при атаке БПЛА на Кубани
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Ленобластью
Туляремия — болезнь дачников: чем опасна, как не заразиться летом
Американский эксперт оценил шансы Европы в противостоянии с Россией
ВС РФ начали наступление на Захаровку
Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре
Стало известно, сколько США потратили на Patriot для Украины
В СНГ сообщили о задолженности Молдавии по взносам
Юрист рассказал об опасности пересылки фото паспорта
«Чемодан без ручки»: в АТЭС перестали всерьез обсуждать Украину
Все пароли от «Госуслуг» уже слиты? Чем грозит взлом «учителя» нейросетей
Санкт-Петербург остался без авиасообщения
Несколько БПЛА сбили над промзоной Невинномысска
Стала известна дата начала процесса по делу Мадуро
Трамп хочет взять на пост генсека ООН главу ФИФА
По всей России начнут считать воробьев
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.