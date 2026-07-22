Юрист рассказал об опасности пересылки фото паспорта

Хранение фотографии паспорта в памяти телефона или ее пересылка через мессенджеры повышают риск стать жертвой мошенников рассказал агентству ПРАЙМ юрист Александр Хаминский. Снимок паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками в мошеннических схемах.

Хаминский отметил, что фотография может попасть в чужие руки в случае потери смартфона или взлома учетной записи. После этого мошенники способны использовать полученные данные в своих целях.

Как пояснил эксперт, имея копию паспорта, злоумышленники могут попытаться оформить микрозаймы, зарегистрировать различные аккаунты или изготовить поддельные документы. Юрист рекомендовал отправлять фотографию паспорта только при реальной необходимости и исключительно через защищенные официальные каналы связи.

Он также посоветовал не хранить снимок документа в облачных сервисах без дополнительной защиты. Нужно регулярно проверять, каким приложениям предоставлен доступ к галерее смартфона.

Ранее в платформе «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний начали предлагать студентам якобы престижную летнюю стажировку. Соискателям предоставляют привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и даже гарантированный контракт по итогам лета.