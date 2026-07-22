Туляремия — болезнь дачников: чем опасна, как не заразиться летом

Туляремия — болезнь дачников: чем опасна, как не заразиться летом

Россиян предупредили об опасности туляремии в дачный сезон. Инфекцию можно подхватить в любом регионе. О том, как протекает и лечится данное заболевание, в чем его угроза, можно ли обезопасить себя, — в материале NEWS.ru.

Как протекает туляремия и какие симптомы ее выдают

Туляремия относится к природно-очаговым зоонозным инфекциям, пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. Очаги заболевания, по данным ведомства, зафиксированы во всех субъектах России. Заразиться можно через укусы насекомых, контакты с инфицированными животными, а также через сырую воду и немытые продукты.

У заболевших отмечаются сильный жар, головная боль, общая слабость и воспаление лимфоузлов. Летом, в разгар активного отдыха на природе, риск подхватить инфекцию возрастает многократно, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

«Это природно-очаговая инфекция. Она передается человеку из внешней среды и поражает преимущественно лимфоузлы, кожу, слизистую рта (с изъязвлениями), миндалины (тонзиллит), а также легкие, вызывая пневмонию», — рассказала NEWS.ru инфекционист Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекций МОНИКИ им. Владимирского.

По словам специалиста, болезнь может протекать крайне тяжело — температура нередко поднимается до 40 градусов. Первым характерным признаком служат бубоны: сильно увеличенные, нагнаивающиеся лимфатические узлы. Гнойный процесс способен распространяться и на мягкие ткани — например, на миндалины, если заражение произошло через вдыхание пыли или через грязные руки.

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Каковы основные пути заражения туляремией

Основные природные резервуары инфекции — грызуны: дикие мыши, крысы и даже зайцы, отметила Мескина. Кроме того, человек может заразиться от укуса клеща, комара или слепня, если до этого насекомое питалось кровью больного животного.

«Заразиться можно и при разделке тушек, например, зайцев. Не менее опасны сырая вода из водоемов и продукты, загрязненные выделениями грызунов. Также инфицирование возможно на сеновале или просто на траве, где бегали мыши и зайцы. Способов передачи на самом деле много», — уточнила врач.

В свою очередь заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с журналистами подчеркнул важность дератизационных мероприятий.

«Когда люди выезжают на дачу, особенно в СНТ, мы настаиваем на том, чтобы перед массовым приездом проводили обработку, уменьшающую численность грызунов», — заявил академик.

Онищенко также напомнил, что инкубационный период туляремии достигает 21 дня, а лечение требует обязательной госпитализации. По словам Мескиной, терапия проводится антибактериальными препаратами.

Кто находится в зоне риска по туляремии

В первую очередь опасность грозит людям с иммунодефицитными состояниями, пояснила Елена Мескина. Речь как о врожденных формах, так и о приобретенных — например, вызванных приемом иммуносупрессоров при хронических заболеваниях (ревматоидном артрите).

Также в группу риска входят пациенты с патологиями дыхательной системы — астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Не менее уязвимы и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Если на фоне туляремии развивается пневмония, именно эти хронические недуги могут серьезно отяготить течение инфекции», — предупредила медик.

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Как защититься от туляремии

Жители эндемичных территорий, а также лица, временно прибывающие туда для сельскохозяйственных, строительных, геологических, изыскательских и иных работ, проходят плановую вакцинацию.

«Если в регионе зафиксирован подъем заболеваемости, это также учтено в эпидемиологическом календаре. При желании прививку можно сделать платно в любом центре, а все, что предусмотрено календарем, государство предоставляет бесплатно», — пояснила Мескина.

Кроме того, существуют универсальные правила неспецифической защиты: не пить сырую воду, тщательно мыть урожай с огорода, обрабатывать одежду репеллентами, работать в перчатках при разделке дичи и помнить об опасности вдыхания пыли (особенно сенной).

«Обязательно защищайтесь от укусов насекомых, не пренебрегайте обработкой одежды перед походом в лес. Это касается и других инфекций, передающихся клещами, — боррелиоза, болезни Лайма. И ни в коем случае не пейте воду из неизвестных источников — только кипяченую или бутилированную», — резюмировала специалист.

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