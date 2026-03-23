23 марта 2026 в 12:42

Врач опроверг мифы об укусах клещей

Врач Карпенко: уксус и чеснок не спасут от укусов клеща

Уксус и чеснок не спасут от укусов клещей, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко. Он отметил, что неприятные для человека запахи не отпугивают паразитов.

Народные методы имеют крайне низкую эффективность против клещей и не имеют серьезного научного подтверждения как надежные средства защиты. В отличие от тех же комаров, клещи не летают, а их обоняние слабее реагирует на резкие запахи; они ориентируются в первую очередь на тепло, углекислый газ и запах пота, — рассказал Карпенко.

Врач подчеркнул, что клещ не заметит запаха чеснока или уксуса на фоне более сильных стимулов. По его словам, ни одно домашнее средство не даст 100% защиты.

Ранее сообщалось, что клещи могут передавать человеку энцефалит, геморрагические лихорадки, боррелиоз, туляремию и другие заболевания. Специалист призвала соблюдать меры защиты в весенне-летний период.

