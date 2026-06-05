Чем подкормить рассаду в июне: правда о золе, дрожжах и йоде

Чем подкормить рассаду в июне: правда о золе, дрожжах и йоде

Чем подкормить рассаду в июне: правда о золе, дрожжах и йоде

Садоводство — это, пожалуй, та самая область, где советов ты слышишь больше, чем вскопал за всю жизнь грядок. Каждый опытный дачник уверен, что знает лучший способ «угостить» рассаду, и охотно делится рецептом с новичками или другими прошедшими огонь и воду садоводами. «Народные» подкормки для огорода передаются из уст в уста от соседа к соседу, из поколения в поколение — и в этом потоке рекомендаций неопытный дачник рискует утонуть раньше, чем успеет посеять на своем участке первые семена. Проверять все советы на практике — непозволительная роскошь: на кону урожай, а также время и силы, потраченные на его потенциальное получение. Поэтому мы говорим прямо: в вопросе подкормки вы можете на нас положиться, кормить вас мифами мы не будет — мы лучше будем их развеивать.

Зачем «кормить» свой огород?

Подкормка — это дополнительное питание растений в период роста. Почва даже при хорошей подготовке постепенно беднеет, а рассада, активно наращивая зеленую массу, расходует запасы очень быстро. Без своевременного восполнения азота, фосфора, калия и микроэлементов томаты вытягиваются, перцы не завязывают плоды, огурцы желтеют. Июнь — особенно ответственный месяц: именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Проще говоря, вам нужно «накормить» свой огород сейчас, чтобы он потом кормил вас всю зиму.

Чем подкормить рассаду в июне: правда о золе, дрожжах и йоде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем подкормить рассаду, зависит от культуры и ее потребностей в конкретный момент. Томатам и баклажанам в начале июня нужен фосфор и кальций для мощной корневой системы. Перцам — комплексное питание с равным содержанием азота, фосфора и калия. Огурцы хорошо отзываются на азотные подкормки в период активного роста побегов. Клубника в июне нуждается в калии — он отвечает за качество и сладость ягоды.

Что работает, а что только кажется полезным

Многие считают народные средства безопасными по умолчанию — и вот здесь кроется главный миф:

Дрожжи временно стимулируют рост, вызывая всплеск активности почвенных микроорганизмов, но одновременно «съедают» калий и кальций из почвы, обедняя ее. После дрожжевой подкормки растение может начать желтеть и слабеть. Допустимо применять не чаще 1–2 раз за сезон — и обязательно через 2–3 дня вносить золу для восстановления баланса.

Зола — полезный источник калия и кальция, но только в меру. Она резко повышает щелочность почвы, и при избытке томаты, огурцы и ягодные культуры перестают усваивать железо, бор и марганец. Норма — не более 100–150 г на 1 кв. м; на нейтральных и щелочных почвах зола принесет больше вреда, чем пользы.

Йод в дозе 1–2 капли на ведро воды действительно обеззараживает почву и помогает против грибковых болезней, но при малейшем превышении дает ожоги корней и накапливается в плодах. В теплице работать с йодом нужно особенно осторожно: его испарения токсичны.

Чем подкормить рассаду в июне: правда о золе, дрожжах и йоде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народным средствам, в принципе, доверять можно, но лишь отчасти и только зная точную дозировку популярных веществ. Если вы не уверены в составе почвы и норме внесения, лучше отдать предпочтение готовым удобрениям с четким составом: риска меньше, а результат — предсказуем.

Чем подкармливать безопасно

Самые безопасные и предсказуемые подкормки — это готовые сбалансированные удобрения с четким составом на упаковке. Они позволяют точно дозировать питание без риска передозировки. Вот что реально работает:

Кальциевая селитра (10 г на 10 л воды) — первая подкормка для томатов, перцев, баклажанов после высадки в грунт Монофосфат калия (10 г на 10 л) — для развития корневой системы у всех пасленовых Комплексные водорастворимые удобрения (NPK с микроэлементами) — универсально для огурцов, перцев, клубники Сульфат магния (10 г на 10 л) — если листья бледнеют и теряют насыщенный зеленый цвет

Чтобы понять, вреден ли тот или иной народный совет, задайте себе два вопроса: знаю ли я точную дозировку и как это повлияет на pH почвы? Если ответа нет, лучше выбрать проверенное готовое удобрение. Богатый урожай начинается с грамотного питания — и это не миф.

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