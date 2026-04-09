09 апреля 2026 в 09:17

Посевной календарь на апрель: сажаем томаты и перцы в нужный день

Лунный календарь посадок на апрель 2026 года — благоприятные дни для томатов и перцев
Апрель — месяц, когда дачник окончательно просыпается. Запах оттаявшей земли, первые проталины, семена, которые давно ждут своего часа в бумажных пакетиках на подоконнике, — все это знакомо каждому, кто хоть раз держал в руках лопату и грезил о своих, а не «магазинных и с нитратами» помидорках. Именно сейчас закладывается урожай, и опытные садоводы давно знают: посеять в нужный день — уже половина успеха. Посевной календарь, привязанный к фазам Луны, помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями — и апрель 2026 года в этом смысле щедр на хорошие окна.

Луна, земля и немного магии — но строго по науке

Луна влияет на движение влаги в почве и в тканях растений — примерно так же, как на морские приливы. Это не мистика, а физика: гравитационное притяжение спутника Земли реально меняет внутреннее давление в клетках растений. Наши бабушки об этом не читали в учебниках — они просто замечали, что посеянное «в нужную ночь» всходило дружнее и давало больше. Современная агрономия эту связь не опровергает, а садоводы-практики по всему миру уже много десятилетий доверяют посевному календарю, или лунному календарю посадок, как проверенному инструменту.

Логика лунного календаря посадок на апрель 2026 года — и на любой другой месяц — простая и красивая одновременно.

  • На растущей Луне соки поднимаются вверх, к надземной части растения: это лучшее время для посева и посадки всего, что дает плоды над землей, — томатов, перцев, огурцов, баклажанов, кабачков, зелени. Семена в эти дни охотнее набухают, всходы появляются быстрее, рассада идет в рост бодро и уверенно.

Посевной календарь на апрель: сажаем томаты и перцы в нужный день

  • На убывающей Луне энергия уходит вниз, в корни и клубни: самое время для моркови, свеклы, редиса, картофеля, лука, чеснока, а также для пересадки и деления многолетников — корневая система в эти дни особенно активна.

  • В новолуние и полнолуние растения переживают своеобразный стресс — внутреннее давление в клетках резко меняется. Опытные садоводы в эти дни откладывают посевы и пересадки, зато охотно занимаются прополкой, рыхлением, подкормками и просто планированием следующих шагов.

Пользоваться календарем проще, чем кажется: смотрите фазу Луны на нужную дату, сверяете с культурой — и действуете. Главное не путать посев на рассаду и высадку в открытый грунт: это разные операции с разными сроками, особенно если вы живете не в Краснодаре, а, скажем, в Сибири или на Урале.

Благоприятные дни для посадок в апреле 2026 года — подробно по датам и регионам

Апрель в России — время контрастов. Пока в Краснодарском крае уже копают грядки под открытым небом, в Новосибирске еще лежит снег. Поэтому ниже — не просто даты, но и привязка к реальной агрономии разных регионов.

4–9 апреля — убывающая Луна, активная фаза

  • Морковь, свекла, петрушка на корень, редис — на юге России (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) сеем прямо в открытый грунт, при необходимости под пленку. В средней полосе — в теплицу или под укрытие.

Луна, земля и немного магии — но строго по науке

  • Лук-севок и чеснок — на юге в открытый грунт, в Центральной России и Поволжье — под пленочное укрытие.

  • Пересадка и деление многолетних цветов — для всех регионов, где земля уже оттаяла.

10–16 апреля — убывающая Луна, последняя четверть

  • Картофель — на юге страны (Краснодарский край, южные районы Ростовской и Волгоградской областей) смело сажаем в открытый грунт. В средней полосе — пока рано, ждем конца апреля — начала мая.

  • Корнеплоды продолжаем сеять на юге в грунт, в остальных регионах — в теплицу.

  • 10 апреля — энергетически тяжелый день по посевному календарю, лучше ограничиться прополкой и рыхлением.

17–18 апреля — новолуние

  • Полный покой. Не сеем, не пересаживаем. Идеальное время для подкормки рассады, уборки теплицы и составления майского плана работ.

19–23 апреля — молодая растущая Луна

  • Томаты и перцы — благоприятные дни для пересадки подросшей рассады в теплицу. Для Сибири и Урала — только в обогреваемую теплицу. Для юга — можно высаживать в открытый грунт под временное укрытие.

  • Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — сеем на рассаду во всех регионах. На юге страны — уже сразу в теплицу.

  • Зелень, базилик, пряные травы — сеем на рассаду и в теплицу повсеместно.

24–30 апреля — активная растущая Луна

  • Томаты и перцы — на юге России высадка рассады в открытый грунт под укрытие вполне оправдана. В средней полосе и Поволжье — пересадка в теплицу.

Благоприятные дни для посадок в апреле 2026 года — подробно по датам и регионам

  • Огурцы — в теплицу по всей стране, на юге — в открытый грунт под пленку.

  • Цветы (бархатцы, астры, петуния, настурция) — сеем на рассаду. Для Сибири и Урала — самое время, чтобы к высадке в июне рассада была готова.

  • Зелень, салаты, шпинат — благоприятные дни для повторного посева: на юге прямо в открытый грунт, в остальных регионах — в теплицу.

Посевной календарь — надежный и добрый помощник, но не строгий начальник. Если пропустили благоприятный день — не паникуйте и не корите себя за это: здоровый посадочный материал, хорошая почва и своевременный полив сделают свое дело в любом случае. Луна лишь подсказывает — но последнее слово всегда остается за вами, ведь ваш огород и ваш палисадник уникальны благодаря вашей заботе, а не планетам и звездам. Используйте лунный календарь посадок на апрель 2026 года как ориентир, а также доверяйте своему накопленному бесценному опыту — и пусть этот сезон порадует вас крепкой рассадой и по-настоящему щедрым урожаем.

Виктория Семенова
