10 дел в саду в апреле: от растений до благоустройства участка

Апрель — месяц надежд и первой настоящей работы на земле. Снег сошел, земля начинает прогреваться, и именно сейчас закладывается фундамент будущего урожая. Пропустить этот момент — значит потом наверстывать упущенное в спешке. Чтобы этого не случилось, мы составили полный список работ в саду и в огороде в апреле: 10 важных дел, которые помогут дачнику войти в сезон уверенно и без суеты.

Дело 1. Уборка и ревизия инвентаря после зимы

Первое, с чего начинается любой дачный сезон, — это порядок. Подготовка инвентаря к сезону не терпит откладывания: лопаты, грабли, тяпки, секаторы и пилы за зиму покрываются ржавчиной, деревянные ручки рассыхаются и трескаются, а шланги теряют эластичность.

Пройдитесь по всему инструментальному арсеналу и проверьте каждый предмет:

лопаты и вилы: зачистите ржавчину наждачной бумагой, заточите режущую кромку, обработайте металл машинным маслом;

секаторы и ножницы: разберите, промойте, заточите лезвия, смажьте шарниры;

деревянные ручки: отшлифуйте и покройте олифой или льняным маслом — это предотвращает гниение и растрескивание;

шланги и насадки: проверьте на целостность, замените прокладки при необходимости;

садовые тачки и контейнеры: осмотрите колеса, устраните люфты.

Подготовка инвентаря к сезону занимает один-два дня, но экономит нервы и деньги на протяжении всего лета. Острый инструмент — это не только удобство, но и здоровье растений: рваные срезы от тупого секатора становятся воротами для инфекции.

Дело 2. Подкормка многолетников и деревьев

Весной растения просыпаются с огромным аппетитом: после зимней спячки им нужны силы для старта вегетации. Вопрос «чем подкормить деревья весной» один из самых частых среди дачников — и ответ однозначный: азотом.

Именно азот дает толчок к росту листвы, побегов и завязей. Задумываясь о том, чем подкормить деревья весной, возьмите, как только земля оттает, образно говоря, буквально на штык лопаты немного каждого из препаратов и добавьте их в землю или в воду для полива:

мочевину (карбамид): 20–30 г на 1 кв. м приствольного круга, заделывают в почву рыхлением;

аммиачную селитру: 15–20 г на 1 кв. м, можно растворить в воде и полить;

органику (перегной, компост): 5–8 кг на 1 кв. м — мягкое долгосрочное питание;

комплексные удобрения с преобладанием азота (типа «Весеннее»): строго по инструкции.

Многолетние цветы — пионы, флоксы, хосты — тоже нуждаются в весенней подкормке. Им подойдут те же азотные удобрения плюс немного калия для укрепления корневой системы.

Интересный факт: по данным исследований агрономов, яблони и груши, получившие полноценную азотную подкормку в апреле, дают урожай на 15–20% выше, чем деревья без весенней подкормки. Это не маркетинг — это физиология растений.

Дело 3. Обрезка и формирование кустарников

Обрезка кустарников весной — одна из тех задач, где важно не опоздать. Сроки в апреле идеальны: почки еще не раскрылись или только набухают, сокодвижение не набрало полную силу, раны затягиваются быстро.

В апреле обрезают:

смородину и крыжовник: удаляют старые ветки (старше 4–5 лет), поломанные и растущие внутрь куста;

малину: вырезают под корень все прошлогодние отплодоносившие побеги, оставляют молодые;

розы: снимают укрытие и проводят формирующую обрезку, оставляя 3–5 сильных побегов;

сирень и чубушник: только санитарная обрезка — удаление сухих и поврежденных веток (формирующую — после цветения).

Все срезы диаметром от 1 см обрабатывают садовым варом или специальной замазкой. Инструмент перед каждым кустом протирают спиртом или раствором марганцовки — это останавливает распространение болезней.

Дело 4. Обработка сада от вредителей

Апрель — лучшее время для профилактической обработки, пока вредители еще не расплодились, а листья не раскрылись. Апрельские работы в огороде обязательно включают опрыскивание деревьев и кустарников.

До распускания почек проводят «голубое опрыскивание» — обработку медным купоросом (3% раствор) или бордоской жидкостью. Это защищает от парши, монилиоза, курчавости. После того как почки тронулись в рост, концентрацию снижают до 1%.

От тли, клещей и листоверток используют системные инсектициды (например, «Актара», «Инта-Вир») или народные средства — настой табака, мыльный раствор. Не забудьте очистить и побелить стволы деревьев: свежая побелка (известь + медный купорос + клей ПВА) уничтожает зимующих в коре вредителей и защищает от весенних ожогов.

Дело 5. Посев холодостойких культур в грунт

Апрель — сезон первого посева в открытый грунт. Именно сейчас, когда почва прогрелась до +5–8°C, наступает время холодостойких культур. Посев в открытый грунт в апреле — это классика дачного сезона, которая дает самые ранние урожаи.

Что сеют в апреле прямо в грядки:

морковь, свеклу, пастернак — с середины апреля, как только земля станет рассыпчатой;

петрушку, укроп, кинзу — с начала апреля, эти культуры выдерживают до −5°C;

шпинат, салат, руколу — одними из первых, им не страшны легкие заморозки;

редис и репу — быстро взойдут и дадут урожай уже через 25–30 дней;

горох — сеют рядами с расстоянием 5–7 см, он любит прохладу.

Посев в открытый грунт в апреле не требует сложной подготовки: достаточно взрыхлить грядку, добавить компост и хорошо пролить бороздки перед посевом. Посев в открытый грунт в апреле дает зелень уже к маю — и это один из главных аргументов не откладывать дело на потом.

Дело 6. Подготовка теплицы и грядок

Если у вас есть теплица, апрель — время ее полного обслуживания. Промойте поликарбонат или стекло мыльным раствором снаружи и изнутри: грязь и зеленые налеты снижают светопропускаемость на 20–30%, а значит, растения получают меньше света.

Внутри теплицы:

продезинфицируйте почву раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) или фитоспорином;

внесите свежий компост или перегной слоем 5–7 см и перекопайте;

проверьте систему полива и вентиляцию;

установите шпалеры и опоры заранее — потом будет некогда.

Открытые грядки на огороде также готовят в апреле: перекапывают, вносят органику и минеральные удобрения, при необходимости известкуют кислые почвы (доломитовая мука — 200–400 г на 1 кв. м).

Дело 7. Благоустройство: дорожки, клумбы, декор

Благоустройство участка весной — это не только красота и уют, но и практичность. Апрель идеален для ремонта дорожек: плитка после зимы нередко сдвигается из-за морозного пучения грунта, бордюры перекашиваются.

Что стоит сделать в апреле:

подправить и закрепить садовые бордюры и ограждения клумб;

засыпать свежим гравием или щепой садовые дорожки;

перекопать и обновить почву в цветниках, добавить компост;

посеять многолетние цветы на рассаду или прямо в клумбу (люпин, эхинацея, рудбекия отлично зимуют и сеются в апреле);

установить декоративные элементы, которые зимовали в сарае, — фонари, вазоны, арки.

Благоустройство участка весной лучше начинать с ревизии того, что уже есть, и только потом планировать новое. Часто оказывается, что достаточно помыть, подкрасить и переставить — и участок уже выглядит свежо и ухоженно.

Дело 8. Посадка саженцев: сроки и правила

Апрель — один из лучших месяцев для посадки плодовых деревьев и кустарников. Главное условие: земля должна полностью оттаять, а температура воздуха — устойчиво держаться выше нуля.

Оптимальные сроки по регионам: в южных районах России — с начала апреля, в средней полосе — с середины месяца, на Урале и в Сибири — с конца апреля или начала мая.

Правила посадки саженцев:

яму готовят заранее (хотя бы за 2 недели), размером не менее 60х60х60 см;

на дно укладывают дренаж (гравий, битый кирпич), затем — слой плодородной земли с компостом;

саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше уровня земли;

после посадки обильно поливают (2–3 ведра) и мульчируют приствольный круг.

Дело 9. Полив и влагозарядка

После зимы почва кажется влажной — но это иллюзия. Верхний слой быстро просыхает, особенно в ветреную погоду, а корни деревьев и кустарников в глубине уже начинают испытывать нехватку влаги. Апрельские работы в огороде обязательно включают контроль за влажностью.

Влагозарядный полив особенно важен там, где зима была малоснежной. Норма для плодового дерева — 40–60 литров воды за один полив, для кустарника — 15–20 литров. Поливают медленно, небольшими порциями, чтобы вода успевала впитываться, а не стекала по поверхности.

После полива обязательно мульчируйте почву: слой торфа, перегноя или соломы толщиной 5–7 см сохраняет влагу, тормозит рост сорняков и поддерживает стабильную температуру почвы.

Дело 10. Защита от возвратных заморозков

Апрель коварен. В Екатеринбурге и большинстве регионов России даже в конце месяца ночные температуры могут опускаться до −5–8°C. Цветущие деревья и только проклюнувшиеся всходы от такого мороза гибнут за одну ночь.

Что поможет защитить сад:

укрывной материал (спанбонд, лутрасил): накрывайте кустарники и клумбы при прогнозе заморозков, снимайте утром;

дымление: старый, но рабочий метод — кучи влажной соломы или трухи поджигают с подветренной стороны за 1–2 часа до рассвета;

полив: вечерний полив почвы повышает ее тепловую инертность и немного смягчает ночной холод;

мульчирование: защищает корни и поверхность почвы у только что посаженных растений.

Следите за прогнозами погоды в начале и середине апреля особо внимательно — именно в этот период «обманчивой весны» потери бывают самыми обидными.

Апрель — месяц, когда каждый потраченный на участке день окупается сторицей. Работы в саду в апреле, список которых кажется длинным лишь на бумаге, на практике распределяются равномерно по всему месяцу. Начните с инвентаря и подкормки, продолжите посевом и обрезкой — и к маю ваш сад будет в полной боевой готовности.

