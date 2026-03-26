Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:30

Клубничка вне закона: вас будут ненавидеть за этот урожай все соседи в СНТ

Лучшие сорта клубники: топ-5 сортов долгожителей для завидного урожая в любом регионе Лучшие сорта клубники: топ-5 сортов долгожителей для завидного урожая в любом регионе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вырастить сочную, яркую и ароматную клубнику можно не только на юге — опытные садоводы Урала, Сибири и Северо-Запада нашей страны давно это доказали. Секрет прост: правильно подобранный сорт решает все. Среди тысяч позиций особняком стоят сорта-долгожители — неприхотливые, морозостойкие и стабильно урожайные, год за годом дающие заботливым садоводам красивый и сочный урожай всеми любимых ягод.

Пять сортов, которые не подведут в любом климате:

  1. «Александрина» — зимостойкая, устойчива к болезням, дает крупные плоды с плотной мякотью. Хорошо прижилась от Краснодара до Западной Сибири.

  2. «Хоней» — американская классика с исключительным вкусом и сладким ароматом. Переносит морозы до −25 градусов при снежном покрове, популярна на Урале и в Поволжье.

  3. «Вима Занта» — голландская надежность: ранний срок плодоношения, товарный вид, устойчивость к серой гнили. Подходит для Центральной России и Северо-Запада.

  4. «Фестивальная ромашка» — отечественный сорт с многолетней репутацией. Мощная корневая система, высокая морозостойкость, стабильный урожай даже в суровые зимы.

  5. «Дарселект» — французская селекция, крупноплодный, лежкий, с выраженным ароматом. Отлично зарекомендовал себя в регионах с нестабильным летом.

Общий совет по уходу за лучшими сорта клубники

Все пять вышеперечисленных сортов благодарно откликаются на одну и ту же агротехнику: мульчирование соломой или агроволокном (сохраняет влагу и защищает от вымерзания), подкормку комплексным удобрением трижды за сезон — весной, в период цветения и после сбора урожая, а также на своевременное удаление усов для концентрации сил растения на время плодоношения.

Лучшие сорта клубники — те, что работают именно в вашем климате. Выберите два-три из этого списка, заложите грядку правильно (выбрав солнечное, не заболоченное место с рыхлой и питательной почвой) — и щедрое, ароматное лето вам гарантировано.

Ранее мы рассказывали о тонкостях выращивания клубники в саду или на даче.

клубника
ягоды
советы
дача
садоводство
грядки
сорта
Виктория Семенова
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.