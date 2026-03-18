Клубника на даче или в саду: 10 шагов к идеальной ягодке на вашей грядке

Клубника — одна из любимейших ягод у садоводов. Яркая, ароматная, вкусная, да и варенье из нее получается просто чудесным! Посадка клубники весной требует подготовки, но при правильном подходе первый урожай не заставит себя ждать.

Вот 10 железобетонных шагов — от выбора сорта до ухода за урожаем.

Выбор сорта

1. Определитесь с типом ягоды. Обычные сорта дают один урожай в сезон — крупный и дружный. Ремонтантные плодоносят волнами с июня по сентябрь. Для варенья и заморозки — классика («альба», «клери», «аллегро»), для свежего стола весь сезон — ремонтантные («сельва», «королева Елизавета II»).

2. Выбирайте районированные сорта. Итальянская «альба» зацветает уже с конца мая и выдерживает возвратные заморозки. «Купчиха» — морозостойкий российский сорт, выдерживает до –30C, устойчива к болезням и вредителям. «Эльсанта» дает до 1,5 кг с куста и идеальна для выращивания под укрытием.

Подготовка к посадке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Выберите место. Клубника любит солнечные, защищенные от ветра грядки. Загущенные посадки провоцируют грибковые болезни, потому для нее важна свободная циркуляция воздуха.

4. Подготовьте почву заранее. Идеально — с осени, но можно и за 2–4 недели до посадки. Перекопайте, удалите сорняки, внесите перегной или компост: 6–8 кг на 1 кв. м.

5. Дождитесь нужной температуры. Посадка клубники весной возможна, когда почва прогреется до 8–10 C: в средней полосе это середина апреля — середина мая, на юге — конец марта.

Посадка

6. Соблюдайте схему. Расстояние между рядами — 80–90 см, между кустами в ряду — 30–40 см. Это обеспечит хорошее освещение и место для укоренения усов.

7. Следите за «сердечком». При посадке точка роста должна находиться строго на уровне земли — ни заглублять, ни поднимать выше. Корни аккуратно расправляют в лунке. В каждую лунку добавьте горсть золы.

Уход после посадки

8. Удалите цветоносы в первый год. Порой жалко обрезать «усики», но эта процедура позволяет кусту набрать силу. На следующий год урожай будет значительно богаче.

9. Поливайте регулярно, но без фанатизма. Первые две недели после посадки клубники весной особенно важны — грунт оседает, кусты требуют внимания и умеренного полива.

10. Мульчируйте и подкармливайте. Слой соломы или агроткани сохраняет влагу, защищает ягоды от земли и сдерживает сорняки. Через три недели после посадки внесите первую азотную подкормку для наращивания зеленой массы.

Правильная посадка клубники весной — это не магия, а четкая последовательность действий. Выберите подходящий сорт, подготовьте грядку, не торопитесь с первым урожаем — и уже через год клубника отблагодарит вас щедрыми ароматными ягодами.

