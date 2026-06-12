В Иране заявили, что стоят на пороге мира

В Иране заявили, что стоят на пороге мира Аракчи: Иран и США близки к подписанию меморандума о прекращении конфликта

Иран и Соединенные Штаты как никогда близки к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X. Он также призвал СМИ воздерживаться от спекуляций относительно его содержания.

Подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании ближе, чем когда-либо. До его окончательного принятия СМИ следует воздерживаться от спекуляций относительно его содержания. В соответствии с нашим ответственным и прозрачным подходом все подробности будут своевременно доведены до сведения общественности, — написал министр.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования конфликта лишь через Пакистан. По словам дипломата, другие страны тоже предпринимают шаги по деэскалации.

До этого министры финансов стран — участниц G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотта Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране. Они опасаются, что европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.