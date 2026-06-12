Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 19:57

В Иране заявили, что стоят на пороге мира

Аракчи: Иран и США близки к подписанию меморандума о прекращении конфликта

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран и Соединенные Штаты как никогда близки к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X. Он также призвал СМИ воздерживаться от спекуляций относительно его содержания.

Подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании ближе, чем когда-либо. До его окончательного принятия СМИ следует воздерживаться от спекуляций относительно его содержания. В соответствии с нашим ответственным и прозрачным подходом все подробности будут своевременно доведены до сведения общественности, — написал министр.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования конфликта лишь через Пакистан. По словам дипломата, другие страны тоже предпринимают шаги по деэскалации.

До этого министры финансов стран — участниц G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотта Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране. Они опасаются, что европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.

Иран
Аббас Аракчи
меморандум
конфликт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые США призывали не замечать сообщения об НЛО
Ужасная авария забрала жизнь известного композитора в Петербурге
Снег, ледяные дожди и заморозки до -8 градусов: погода в Москве осенью
Сумка из кожи тираннозавра оказалась никому не нужна
Вдова Задорнова приватизирует шутки спустя девять лет после его смерти
«Ядерное» пророчество Жириновского, огненный привет Рютте: что дальше
В Иране заявили, что стоят на пороге мира
ТАСС: в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука прогремел взрыв
США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения
Пятилетний ребенок выпал из окна и разбился в Тюмени
Атаку БПЛА в Нижнекамске назвали попыткой омрачить празднование Дня России
Биржа сделала Маска богатейшим человеком планеты
Путин объяснил, зачем некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года
В США раскрыли, какие опасные патогены хранятся на Украине
Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели
Рыбы-шпионы следили за Китаем и передавали данные за границу
Рубио сделал заявление по случаю Дня России
Путин раскрыл, зачем ВСУ нарастили удары БПЛА по России
США уличили в финансировании изучения опасных вирусов на Украине
Путин увеличил штатную численность ВС России
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.