Пятилетний ребенок выпал из окна и разбился в Тюмени

Пятилетний ребенок выпал из окна и разбился в Тюмени

В Тюмени пятилетний ребенок скончался после падения из окна третьего этажа, сообщили 72.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Вызов поступил в оперативный отдел 12 июня в 11:01 [09:01 мск], прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:08 [09:08 мск]. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка выпала из окна дома в Тверской области. Пострадавшему ребенку потребовалась помощь медиков. Правоохранители выяснили, что мать оставила малышку одну и ушла в магазин. В отсутствие матери девочка проснулась, вылезла на балкон и сорвалась.

До этого мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Бекренева в городе Кинешме. Предварительно установлено, что ребенок облокотился на москитную сетку. В момент происшествия мать мальчика находилась дома.