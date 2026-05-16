Двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа из-за москитной сетки

Двухлетний мальчик экстренно госпитализирован после выпадения из окна квартиры на пятом этаже в городе Кинешме Ивановской области, сообщило региональное СУ СК. Прибывшие на место происшествия следователи оперативно установили предварительные обстоятельства случившегося в жилом доме ЧП и начали проверку.

По предварительным данным, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома <...> в городе Кинешме. Предварительно установлено, что ребенок облокотился на москитную сетку, — рассказали следователи.

В СК добавили, что в момент падения малолетнего ребенка его мать находилась дома, в этой же квартире. Пострадавшая семья ранее считалась вполне благополучной и на официальном учете в органах профилактики никогда не состояла. В настоящее время по факту данного травмирования несовершеннолетнего сотрудники ведомства проводят тщательную доследственную проверку для выяснения всех деталей.

Ранее двое несовершеннолетних детей выпали из окна жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево. Брат и сестра с травмами были доставлены в больницу. Соседи рассказали, что на семью и раньше жаловались из-за нежелания родителей присматривать за детьми.