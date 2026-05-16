Состоялся телефонный разговор Путина с иностранным лидером

16 мая 2026 в 17:14

Состоялся телефонный разговор Путина с президентом ОАЭ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает пресс-служба Кремля. Глава государства поблагодарил коллегу за содействие в решении гуманитарных задач, связанных с украинским кризисом.

Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. <...> Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, — сказано в сообщении.

Ранее Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа двух глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер. Телефонный разговор Путина и Трампа стал 12-м с момента возвращения президента США в Белый дом в начале прошлого года. Предыдущий контакт между лидерами состоялся 9 марта.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер обсудили сотрудничество в экономике и обороне. Также главы государств обговорили предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.

