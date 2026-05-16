В Южной Корее с 2027 года нельзя будет есть собачатину

Собака породы корейский чиндо Собака породы корейский чиндо Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полный запрет на употребление собачьего мяса в пищу окончательно вступит в силу в Южной Корее с 2027 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. Новые жесткие правила будут распространяться не только на забой и продажу животных, но и на их непосредственное разведение в коммерческих целях.

Власти намерены строго контролировать исполнение нового закона и пресекать любые попытки обойти установленные государством ограничения. С этой целью правительство планирует задействовать специальные инспекционные группы для регулярного мониторинга. Нарушителям обновленного ветеринарного и санитарного законодательства будут грозить крупные штрафы или уголовная ответственность.

Специальные проверки будут проводиться не только в отношении ферм, которые еще не закрылись, но и в отношении уже закрытых хозяйств — для выявления новых или незаконных случаев разведения, — предупредило министерство.

По данным профильного ведомства, к настоящему моменту порядка 82% ферм, где разводили собак, уже прекратили свою деятельность. С 2024 года закрылись 1265 из 1537 существовавших предприятий, а все оставшиеся хозяйства обязаны сделать это до конца текущего года.

Ранее житель Приморья застрелил собаку и увез ее труп, чтобы употребить ее в пищу. После обращения в полицию хозяйки и владельца погибшего животного 30-летний мужчина был задержан, против него завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, по которому ему грозит до трех лет лишения свободы.

Азия
Южная Корея
собаки
мясо
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

