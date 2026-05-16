В Южной Корее с 2027 года нельзя будет есть собачатину

Полный запрет на употребление собачьего мяса в пищу окончательно вступит в силу в Южной Корее с 2027 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. Новые жесткие правила будут распространяться не только на забой и продажу животных, но и на их непосредственное разведение в коммерческих целях.

Власти намерены строго контролировать исполнение нового закона и пресекать любые попытки обойти установленные государством ограничения. С этой целью правительство планирует задействовать специальные инспекционные группы для регулярного мониторинга. Нарушителям обновленного ветеринарного и санитарного законодательства будут грозить крупные штрафы или уголовная ответственность.

Специальные проверки будут проводиться не только в отношении ферм, которые еще не закрылись, но и в отношении уже закрытых хозяйств — для выявления новых или незаконных случаев разведения, — предупредило министерство.

По данным профильного ведомства, к настоящему моменту порядка 82% ферм, где разводили собак, уже прекратили свою деятельность. С 2024 года закрылись 1265 из 1537 существовавших предприятий, а все оставшиеся хозяйства обязаны сделать это до конца текущего года.

