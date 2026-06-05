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05 июня 2026 в 23:18

NASA вернуло своих астронавтов на МКС

NASA разрешило астронавтам вернуться на МКС после эвакуации из-за утечки воздуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дало своим астронавтам распоряжение прекратить процедуры эвакуации с Международной космической станции и вернуться к плановой работе, сообщила представитель NASA Бетани Стивенс в социальных сетях. Эвакуация была объявлена после обнаружения утечки воздуха на российском модуле «Звезда».

Учитывая приостановку ремонта, NASA дало своим астронавтам на борту корабля Dragon распоряжение... вернуться к запланированным работам на борту МКС, — написала Стивенс.

Космонавтам до этого приказали перейти на корабль из-за увеличения утечки. В Роскосмосе позже сообщили, что одно место утечки загерметизировано, и экипаж готовится к работе над вторым. Подчеркивается, что инцидент не угрожает жизни экипажа и состоянию станции.

Ранее сообщалось, что российские специалисты на одно место утечки в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по герметизации. Российские представители зафиксировали утечку при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.

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