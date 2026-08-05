Российский военнослужащий в одиночку пять месяцев отражал атаки ВСУ

Российский военнослужащий в одиночку пять месяцев отражал атаки ВСУ Российский военнослужащий пять месяцев удерживал позицию в ДНР

Российский военнослужащий с позывным Гуль на протяжении пяти месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров. Офицер заявил, что военный продолжал держать оборону, несмотря на полученное ранение.

Он около пяти месяцев находился на позиции один. Несмотря на ранение, самостоятельно отбил несколько атак противника, пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж, — отметил Скляров.

По словам офицера, из-за постоянных атак ВСУ российские военнослужащие не смогли подобраться к своему боевому товарищу, поэтому ему сбрасывали продукты, батареи и другие вещи при помощи дронов. Скляров отметил, что после эвакуации военнослужащего наградили государственной наградой и отправили в отпуск.

Ранее операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами и склад материальных средств ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении. Успешная боевая работа проводилась в рамках поддержки продвижения российских мотострелковых подразделений.