Раскрыты последствия удара ВСУ по Горловке Мэр Приходько: два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на Горловку

Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Горловку, написал глава местной администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале. Это один из самых крупных населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Вследствие атаки дрона украинских террористов в Горловке ранены два мирных жителя, — написал Приходько.

Ранее ВСУ атаковали Крым. В ходе удара противника один мирный житель погиб и еще один пострадал. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что один человек в регионе получил ранения в результате атаки украинских беспилотников. Мужчине оказывают медицинскую помощь.

Также в Минобороны России информировали, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили более 470 украинских беспилотников в небе над Россией. ВСУ планировали поразить 17 регионов страны.