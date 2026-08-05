Один из московских аэропортов перешел на особый режим работы Росавиация: аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. По данным ведомства, сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты 5 августа с восьми часов утра и почти до полудня по московскому времени. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа. Пассажирам предложили бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение с возможностью прямой оплаты.