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05 августа 2026 в 13:27

Один из московских аэропортов перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. По данным ведомства, сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты 5 августа с восьми часов утра и почти до полудня по московскому времени. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа. Пассажирам предложили бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение с возможностью прямой оплаты.

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