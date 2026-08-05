Культуролог объяснил популярность имени «Иван» в США

Имя «Иван» обладает сильным и интернациональным звучанием, заявил MIR24.TV культуролог, лингвист Глеб Фирсов. Он отметил, что оно вошло в топ-200 самых популярных имен для детей в США.

Уверен, что мы наблюдаем устойчивый тренд на короткие и звучные мужские имена с четкими согласными. Об этом говорят топы последних лет: Лиам, Ноа, Итан. Поэтому имя Иван фонетически стоит в том же ряду. При этом у него есть легкая экзотика — оно легко произносится, — заявил Фирсов.

Культуролог подчеркнул, что ранее наиболее популярными именами считались Джо и Дональд. По его словам, первое имя начало терять популярность из-за своей «обыденности», в то время как второе — из-за «негативной политической коннотации».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2026 года родились дети с редкими именами Мерседес и Залотой. Среди необычных имен также Александрита, Берегиня, Евсевий и Гектор.