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05 августа 2026 в 14:25

В ГД рассказали, кто несет ответственность за продажу опасных БАДов в Сети

Депутат Гусев: ответственность за продажу опасных БАДов в Сети несет продавец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ответственность за продажу опасных БАДов на маркетплейсах должен нести продавец, а не сама торговая площадка, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на пресс-конференции на тему: «Яды, БАДы и мухоморы из интернет-доставки: как защитить здоровье россиян» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Депутат подчеркнул, что по действующему законодательству владелец товара, выставивший его на реализацию, обязан отвечать за его качество, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас есть законодательство Российской Федерации. Кто нарушил, тот несет ответственность. Ну, в данном случае, конечно, продавец. А маркетплейс, он не является владельцем товаров. По закону о торговле ответственность за качественный, некачественный и другой товар несет продавец. То есть, если какое-то ИП, ООО или кто-то выставило товар на любом маркетплейсе, ответственность продавца — того, кто продает товар, кто собственник товара, — сказал депутат.

Ранее Роспотребнадзор подвел итоги работы по пресечению незаконной интернет-торговли биологически активными добавками. Ведомство сообщило, что на данный момент заблокировано 27,8 тыс. сайтов и страниц, предлагавших к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ.

Кроме того, генеральный директор профильного сервиса Татьяна Ходанович рекомендовала перед заказом БАДов в интернете оценивать репутацию продавца, его рейтинг и мнения других клиентов. По словам эксперта, если покупатели жалуются на отсутствие эффекта, непривычный привкус или расхождения с оригиналом, это сигнал, чтобы подыскать другого продавца.

Власть
Дмитрий Гусев
БАДы
маркетплейсы
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