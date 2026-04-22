В России могут появиться «белые VPN»

Депутат Гусев предложил создать «белый список VPN»

В Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, «белых списков», передали РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева. Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Автор предлагает сформировать список доверенных VPN-решений, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности. Депутат предлагает расширить подход за счет создания «белых списков» пользователей с подтвержденными аккаунтами на «Госуслугах» и перечня доверенных российских хостинг-провайдеров.

Отдельным направлением обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды должно стать создание перечня разрешенных к использованию VPN-протоколов (белых VPN), — говорится в обращении.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, для кого хотят легализовать VPN в России. По его словам, белые списки необходимы корпоративному сектору.