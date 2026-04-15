Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России

Аналитик Муртазин: белые списки VPN предназначены для корпоративного сектора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Формирование белых списков VPN в России должно основываться на четких критериях, а основным условием для легализации сервисов станет их использование корпоративным сектором, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин по итогам круглого стола, посвященного поиску решений в условиях замедления интернета. По его словам, сегодня многие люди, рассуждая о VPN, думают исключительно о программах на компьютерах или смартфонах для обхода блокировок.

Сегодня очень многие люди, когда рассуждают про VPN, думают исключительно про программу, которая стоит на ПК или смартфоне для того, чтобы обходить те или иные блокировки. Основные предложения, которые были на круглом столе, касаются компаний корпоративного сектора, государства. То есть это VPN на уровне предприятий, для того чтобы они могли спокойно работать, организовать свою сеть, — сказал Муртазин.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гусев заявил, что VPN-сервисы, которые необходимы для бизнеса, нужно включить в белые списки. По его словам, этот инструмент необходим для развития бизнеса, например для ведения дел за рубежом.

Также сообщалось, что «Ростелеком» может внедрить механизм белых списков для пользователей домашнего интернета, если соответствующее решение примут Минцифры России и Роскомнадзор. В «Ростелеком — Юг» напомнили, что такая мера не вводилась.

Андрей Гайнутдинов
Сергей Петров
